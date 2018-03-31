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獅隊先發投手開幕週防禦率最佳 江辰晏亮眼

發稿時間：2018/03/31 19:52

最新更新：2018/03/31 20:52

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中職統一獅隊開幕首週先發投手表現不錯，開幕戰扛先發的江辰晏表現亮眼，江辰晏提早開始準備，心態、體力、控球都比過去好。中央社記者張新偉攝　107年3月31日中職統一獅隊開幕首週先發投手表現不錯，開幕戰扛先發的江辰晏表現亮眼，江辰晏提早開始準備，心態、體力、控球都比過去好。中央社記者張新偉攝　107年3月31日

（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職統一獅隊開幕首週先發投手表現不錯，今天賽前4場比賽先發投手群防禦率僅2.55，為4隊最佳，開幕戰扛先發投手的江辰晏表現亮眼，江辰晏提早準備，心態、體力、控球都比過去好。

統一獅隊本季球隊開幕首戰交給22歲年輕投手江辰晏扛起，江辰晏也拿出好表現，先發6局僅被敲出一支安打、失掉一分責失分，率隊拿下勝利；獅隊原本的開幕戰投手人選是潘威倫，但潘威倫因傷趕不及開季，獅隊黃甘霖直言，「這是台灣的棒球，第一場比賽如果可以還是會給本土投手」。

獅隊近年選進不少年輕好投手，但經常出現表現起伏落差大的狀況，黃甘霖表示，這跟年輕球員抗壓性有關，他也相信江辰晏有了首場比賽的好表現，對心裡層面一定有加分作用。

江辰晏過去兩個球季成績並不是很出色，去年整季一軍11場出賽（10場先發），戰績4敗，防禦率6.11；今年春訓做足準備，江辰晏表示，過去心態沒有這麼積極，今年在心態和體力上都有很大的進步，去年底冬季聯盟打完後就開始準備，特別注重強化下半身訓練，收到不錯成效。

黃甘霖表示，潘威倫目前調整進度比較慢，要回到一軍出賽還要一段時間，投手陳韻文有進牛棚練投了，也會開始增加遠投的量，最快下週才會開始在二軍實戰。

球隊去年選進的潛力投手施子謙，今天二軍出賽數據不是很理想，但黃甘霖表示，二軍教練回報，目前球速慢慢回復，控球也比之前好很多，希望盡快調整回去年季末好的狀態，「但還是要讓他慢慢來，不要趕鴨子上架，就算調整好，如果一軍先發投手輪值穩定，還是需要等待」。（編輯：劉政權）1070331

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