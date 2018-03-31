本土洋將發威 富邦打爆達欣扳平系列賽

（中央社記者龍柏安台北31日電）富邦勇士今天靠著「本土洋將」蔡文誠攻下23分、12籃板，加上第3節拉出一波27比14攻勢，終場88比66打爆達欣工程，在5戰3勝制系列賽扳成1比1平。



第15季超級籃球聯賽（SBL）今在桃園巨蛋點燃季後賽首輪戰火，第4種子達欣在季後賽首輪可提前取得1勝優勢，不過禁區屏障「印度姚明」布拉（Sim Bhullar）因例行賽最後一場領到2次技術犯規，此役遭禁賽無法出賽，富邦也把握機會，趁著布拉不在家先搶1勝，成功扳平戰局。



蔡文誠重新擦亮「本土洋將」招牌，全場11投8中，加上7罰俱中，效率驚人攻下全場最高的23分；洋將塞勒（Garret Siler）也有15分、16籃板的「雙10」表現，「土洋」聯手搞定戰局。



成功將系列賽扯平，蔡文誠不敢大意。他強調就算贏球也過去了，下一場開始才是主戰場，畢竟布拉回歸後，達欣戰力將變得完全不同，唯一可以肯定的是，「明天開始，比賽變成3戰2勝制。」



富邦上半場僅取得6分微幅領先，第3節一鼓作氣打爆對手，第4節甚至取得20分以上領先優勢。蔡文誠坦言，雖然達欣少了布拉，但他們不太習慣對方少了老外的打法，因此節奏一直被牽著走，直到半場打完球隊開會，教練提醒必須從防守與鞏固籃板做起，才把比數順利拉開。（編輯：黃瑞弘）1070331