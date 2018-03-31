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中信女子菁英賽 陳宇茹4桿之差奪冠

發稿時間：2018/03/31 20:58

最新更新：2018/03/31 20:58

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（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣高球女將陳宇茹今天在2018中國信託女子精英賽3回合，總計以低於標準8桿的208桿、4桿之差奪冠，並抱回12萬人民幣（約新台幣55.7萬元）的冠軍獎金。

總獎金80萬人民幣（約新台幣371萬元）的2018中國信託女子精英賽，比賽共打3天、54洞競桿，今在廣州九龍湖高爾夫球場進行最終回，陳宇茹在最後一輪穩紮穩打，繳出低於標準1桿的71桿，順利頂住泰國女將反撲，生涯首度拿下3回合比賽冠軍金盃。

陳宇茹自2014年轉入職業，這幾年來共在台灣女子職業高爾夫巡迴賽（TLPGA Tour）拿過7次亞軍，其中光在去年就拿下4次，這次總算成功奪冠。她坦言，過去多次距冠軍都只差一步，她始終相信自己，只要繼續努力、堅持下去，總會迎來冠軍。

這次她如願封后，開心地說：「這次我做到了，我覺得自己很棒。」

前2回合打完，陳宇茹取得3桿領先，她透露今天最後一輪並不緊張，一方面有過多次老二經驗，深知最後回合比賽節奏與氛圍，另一方面她領先的桿數也還在安全範圍內。她在前9洞抓下2鳥、吞下1個柏忌，自認球運普普，後9洞不再強攻，以不失誤、守住領先為原則，最後順利守成奪冠。

泰國選手蘇帕瑪（Supamas Sangchan）打出69桿，同胞帕琳達（Parinda Phokan）則繳出72桿，兩人3回合打完同以總桿212桿並列亞軍。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070331

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