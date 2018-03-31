大專排球聯賽 台師大完美11連霸

（中央社記者龍柏安台北31日電）106學年度大專排球聯賽冠軍賽今天舉行，台灣師大以直落三橫掃中原大學，締造11連霸輝煌紀錄；女子組正修科大也以直落三挑落衛冕軍台師大，勇奪隊史首冠。



台師大隊長、同時也是大會MVP的吳宗軒賽後表示，11連霸是賽前既定目標，能夠完成任務很開心，就算過程一定會有壓力，他感謝隊友們的支持，「從預賽到決賽一路訓練與磨合，最後能夠如願奪冠，都是全體隊員發揮的最佳表現。」



11連霸當中參與7次的台師大主力舉球員林國鈞，回想過去幾年這一路走來倍感驕傲，從大一打到碩三，這是他最後一次參加大專排球聯賽，「能幫助球隊奪冠真的很開心，也期許學弟能夠把這項紀錄延續下去。」



女子組新科冠軍正修，92學年度正式成軍，從第5級賽事一路攀爬，99學年度終於晉升女一級便獲季軍，去年拿下亞軍締造隊史最佳成績。今年更上層樓，先在複賽以3比1中斷台師大跨季92連勝紀錄，並中止對戰7連敗，今天冠軍戰更以直落三輕鬆封后，粉碎台師大8連霸美夢。



正修教頭王銘揚表示，能夠摘下隊史首冠，球員零缺點表現是最大關鍵，且比賽節奏控制得很好，「這也是我當選手（北體、輔大）及教練（正修），第3度於大專院校最高殿堂一嚐奪冠喜悅，堪稱最完美結果。」



季軍戰方面，國北教大今費時1小時53分鐘、5局惡戰，才以3比2險勝北市大學；女子組方面，北市大學則以直落三輕取中山大學，連兩年拿下季軍。（編輯：黃瑞弘）1070331