羅力挑戰完全比賽被鄧志偉破功 悍將拿勝

中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）31日對統一獅隊先發，7局投完沒讓任何打者踏上壘包，直到8局被鄧志偉（圖）敲安才破功。中央社記者張新偉攝 107年3月31日

（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職富邦悍將隊王牌投手羅力，今天對統一獅隊先發，7局投完沒讓任何打者踏上壘包，直到8局被鄧志偉敲安破功，無緣完成中職史上首次完全比賽，但8局好投，率隊以5比0拿勝。



完全比賽達成困難，單一投手不能讓對方任何一名打者上壘，包括失誤上壘，而且必須投到至少9局，中職過去例行賽曾出現6次無安打比賽，最接近完全比賽的一次，是2008年7月10日統一獅隊投手潘威倫投出無安打、無四死球比賽，僅讓對手靠著一次失誤上壘。



羅力今天先發7局投完僅用了67球，投出6次三振，讓獅隊打者21上21下，很有機會挑戰中職29年史上首次完全比賽，但8局面對獅隊首名打者鄧志偉被敲安打，無緣寫下紀錄。



儘管沒能寫下紀錄，羅力投球表現亮眼，8局滿壘危機三振穩守，9局接連被敲兩安、無人出局時退場，總計用102球投完8局，僅被敲出5支安打，投出9次三振，好表現率隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。



悍將隊今天打線也有表現，4局林哲瑄率先安打上壘，靠著盜壘、保送、暴投，跑回球隊第1分，6局胡金龍敲出個人本季首轟，替球隊多添1分保險分，8局再靠著保送，林益全、高國輝、蔣智賢接連安打，單局再添3分。（編輯：劉政權）1070331





中職富邦悍將隊王牌投手羅力31日對統一獅隊先發，8局好投率隊以5比0拿勝，賽後富邦選手們在場中互相致意。中央社記者張新偉攝 107年3月31日

中華職棒31日在新莊棒球場進行統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將隊的賽事，4局下富邦悍將靠著統一獅投手王玉譜暴投，讓三壘上跑者林哲瑄（右）成功衝回本壘得分。中央社記者張新偉攝 107年3月31日