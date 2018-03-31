金酒灌倒台啤 SBL首輪聽牌

（中央社記者龍柏安台北31日電）金門酒廠今天靠著土洋聯手發揮，洋將拉莫斯與陳靖寰雙雙轟下20分，加上蘇奕晉最後29.9秒內4罰中3，終場以72比68放倒台灣啤酒，在系列賽取得2勝0負的聽牌優勢。



第15季超級籃球聯賽（SBL）今在桃園巨蛋點燃季後賽首輪戰火，戰績高掛聯盟第3的金酒，季後賽首輪可提前取得1勝領先，台啤在系列賽首役沒能率先搶勝，陷入淘汰邊緣。



金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）拿下20分、18籃板，另還傳出並列全場最多的6次助攻，老將陳靖寰全場13投8中，也挹注20分、5籃板與4助攻全方位演出。



金酒半場打完，一度擁有12分領先，不料第3節遭遇亂流，被對手打出一波22比13攻勢，領先籌碼幾乎全吐回去。好在決勝期靠著蘇奕晉穩健罰球，不僅澆熄對手的反撲氣焰，也把勝利穩穩收入口袋。



蘇奕晉坦言，金酒能在關鍵時刻頂住對手反撲，主因之一就是洋將拉莫斯在場上有無可替代的主宰力，他們深知以拉莫斯的高度與噸位，在場上定會吸引對手包夾，因此他們要做的就是在外圍等球，然後把球投進。



金酒贏球後，在系列賽已取得2比0絕對領先，只要明天再贏，就能淘汰台啤跨進4強。不過，蘇奕晉強調，就算系列賽取得領先優勢，台啤仍是一支有經驗的強隊，他們沒有鬆懈的本錢。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070331