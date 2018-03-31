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羅力完全比賽破功 葉總：中職寫紀錄困難

發稿時間：2018/03/31 22:37

最新更新：2018/03/31 22:37

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職富邦悍將投手羅力今天先發前7局沒讓打者踏上壘包，直到8局被統一獅鄧志偉敲安，與史上首次完全比賽無緣。總教練葉君璋表示「是好事」，因為這可減輕投手壓力。

羅力先發7局投完僅用了67球，投出6次三振，讓獅隊打者21上21下，沒讓任何打者上到壘包，有機會挑戰中職29年史上首次完全比賽，但8局被鄧志偉敲出安打破功；悍將隊終場以5比0拿下比賽勝利。

羅力上一場先發出賽也是碰上獅隊，當時被敲3轟、吞下敗仗，今天碰上同樣的對手，差點寫下難得紀錄。總教練葉君璋歸功捕手林宥穎表現很好，「臨場的變化做得非常棒」；對於完全比賽破功，葉君璋直言：「是好事」。

葉君璋解釋，7局打完悍將隊僅有2分領先，在比數接近的狀況下，完全比賽破功對投手來說，反而可以減輕他的壓力。被問起休息室的氣氛，葉君璋也坦言，有感受到大家有點緊張，但不會刻意去說。

中職29年間，在例行賽曾出現6次無安打比賽，還沒有出現過完全比賽，葉君璋表示，投手的強度是關鍵，另外台灣打者打擊策略變化快，在台灣完全比賽反而沒這麼容易達成。

雖然羅力沒能寫下紀錄，但8局好投率隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。他表示，大概4局開始意識到對方都沒有上壘，但因為比數很接近，完全比賽的念頭只有一閃而過，幫助球隊贏球才是最重要的事。

羅力8局接連被敲3支安打，他表示，面對鄧志偉的打席，自認已經投得很有品質，這也是之後配球還需要調整的地方。

完全比賽是投手夢寐以求的紀錄，羅力職棒生涯還沒有投出過完全比賽和無安打比賽，但他回憶2008年效力美國職棒小聯盟時，也曾投到7局還沒有被打者上到壘包；他笑說，上一次接近完全比賽是10年前，希望再下一次不要再等10年。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070331

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