全日空錦標賽第3輪 徐薇淩並列49名

（中央社記者龍柏安台北1日電）美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）年度首場大賽全日空錦標賽，台灣好手徐薇淩3回合打完後以低於標準1桿的215桿，目前並列49，龔怡萍則以218桿並列67。



總獎金280萬美元（約新台幣8203萬）的全日空錦標賽，比賽在美國加州幻象農場（Rancho Mirage）的米遜丘鄉村俱樂部球場（Mission Hills Country Club）進行4回合競桿，3回合打完瑞典女將林柏格（Pernilla Lindberg）以低於標準14桿的202桿、3桿之差獨居領先。



徐薇淩今打下3鳥、1鷹，卻也吞下2個柏忌與一次雙柏忌，一來一往幾乎把賺進的桿數全吐了回去，單回合以低於標準1桿的71桿完賽，排名從第2回合打完的並列55，微幅上升至49。



今天徐薇淩的代表作，是在標準5桿的第11洞成功獵鷹，只可惜打下老鷹後她沒能延續高檔氣勢，隨後又在第13洞苦吞柏忌，接下來一路持平直至終場。



龔怡萍則是打下3鳥、吞下4個柏忌，她在前9洞就領到2個柏忌，直到第8洞小鳥才總算開張，轉入後9洞又在11、12洞連續吞下柏忌，所幸在收尾前的第15、16洞接連射鳥，單回合以高於標準1桿的成績做收。（編輯：張銘坤）1070401