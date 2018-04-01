重砲熄火 洋基不敵藍鳥吞開季首敗

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天以3比5敗給多倫多藍鳥，吞下開季首敗。洋基以史丹頓、賈吉和桑傑士為首的重砲群熄火，不過三年級生奧斯汀異軍突起轟出雙響砲，表現亮眼。



去年球季59轟的史丹頓（Giancarlo Stanton）加盟洋基，和「法官」賈吉（Aaron Judge）組成重砲連線後，洋基本季戰力大躍進，開季拿下2連勝，讓菜鳥教頭布恩（Aaron Boone）有不錯的起步。



不過，洋基豪華打線今天熄火，全場僅擊出4支零星安打，挑戰2003年以來首次開季3連勝失敗。



這4支安打中，排在8棒的一壘手奧斯汀（Tyler Austin）就包辦2支，都是轟上第2層看台的大號全壘打，兩度替洋基追平比數。這是曾被寄予厚望的奧斯汀大聯盟生涯首次單場雙響。



8局下半兩隊3比3平手，藍鳥三壘手索拉提（Yangervis Solarte）先擊出陽春全壘打，打破僵局，中外野手皮拉（Kevin Pillar）又以罕見的盜本壘替藍鳥追加保險分，鎖定勝局。



洋基重砲群在開幕戰取勝後陷入低潮，史丹頓、賈吉和強打捕手桑傑士（Gary Sanchez）本場比賽總計11打數，僅敲出一支安打。其中，桑傑士開季13打數僅一支安打，打擊率跌破1成。



賈吉4打數0安打，值得一提的是，以往守右外野的他，這場比賽因隊友希克斯（Aaron Hicks）開幕戰掛彩而移防中外野，是他上大聯盟以來首次鎮守中外野大關。



中外野手通常腳程快、守備範圍廣，由賈吉這類重砲手鎮守，頗為罕見。小聯盟曾守過中外野的賈吉受訪時倒一派輕鬆，表示只是調整守位，賽前練習稍微熟悉一下就行，沒什麼大不了。（編輯：屈享平）1070401