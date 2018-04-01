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MLB達比修小熊首戰挨轟 4.1局失5分

發稿時間：2018/04/01 14:06

最新更新：2018/04/01 14:06

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（中央社邁阿密31日綜合外電報導）天價合約加盟美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊的日籍強投達比修有，本季首場先發遭全壘打砲轟，對邁阿密馬林魚投4.1局失5分，表現不及格。

達比修本季以1.26億美元（約新台幣37億元）加盟小熊，今天投4.1局送出2次四壞、被敲5支安打，包括狄特里希（Derek Dietrich）2分全壘打，共失5分，無關勝負。

「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）網站報導，小熊昨天與馬林魚戰到17局輸球，後援投手共投10.2局之後，今天亟需達比修拉長局數的情況下，他用102球投4.1局，沒能展現投球效率。

小熊在延長賽10局靠著佐伯瑞斯特（Ben Zobrist）安打超前比數、布萊恩（Kris Bryant）二壘打灌進3分，以10比6捕魚成功。

路透社報導，兩隊這個系列賽前3戰，已經打了2場延長賽。小熊有布萊恩貢獻火力外，舒瓦伯（Kyle Schwarber）2分全壘打、二壘安打並得分2次。黎卓（Anthony Rizzo）也貢獻2分打點。

馬林魚打者以狄特里希最佳，敲出2分全壘打；卡斯楚（Starlin Castro）繳2分打點。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070401

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