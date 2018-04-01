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洪騰勝雄心壯志 軟式棒球聯賽4日開打

發稿時間：2018/04/01 14:19

最新更新：2018/04/01 14:28

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第一屆全國大專院校軟式棒球聯賽將於4日開打，1日在台北兄弟大飯店舉行賽前記者會，兄弟飯店董事長洪騰勝（左2）出席與會，推展軟式棒球運動。中央社記者裴禛攝　107年4月1日第一屆全國大專院校軟式棒球聯賽將於4日開打，1日在台北兄弟大飯店舉行賽前記者會，兄弟飯店董事長洪騰勝（左2）出席與會，推展軟式棒球運動。中央社記者裴禛攝　107年4月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）「職棒之父」洪騰勝近年積極推動軟式棒球運動，促成全國大專院校軟式棒球聯賽，115支隊伍4日起展開比賽，希望讓棒球成為全民運動，讓喜愛棒球的人也有機會踏上正式球場打球。

29年前洪騰勝四處奔走，促成中華職棒成立，球隊轉賣後洪騰勝熱愛棒球的心不變，他表示，「我左手賺的錢，右手就給了棒球」，以往把錢花在成棒和職棒，現在把錢花在軟式棒球，目標就是希望「推展棒球成為真正的國球」。

81歲的洪騰勝近年積極推動軟式棒球，他表示軟式棒球低門檻、比較安全，沒有年齡限制，他也為軟式棒球推廣做了最好的示範，今天開賽記者會上表示，「我昨天才完投9局擊敗台大教師隊」，他提到先前聽到日本有人87歲還在打軟式棒球，不服輸地表示，「要投到85歲、甚至超過87歲，我還有雄心壯志」。

記者會上台體大校長林華韋表示，這是一個很有意義的活動，也提供棒球發展另一個角度，「軟式棒球安全性高、入門門檻低，推廣軟式棒球，除了當球員，退場後也有機會變成球迷」。

2018年全國大專院校軟式棒球聯賽將於4月4日於龍潭和台中兩地同時開打，此次總計有68所學校115支球隊報名參加，除了比賽獎金外，軟式棒球推展協會也補助球具、比賽餐旅費和誤餐費。（編輯：張銘坤）1070401

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