推廣軟式棒球 康明杉：理解力不輸甲組

2018年全國大專軟式棒球聯賽4日開打，1日在台北兄弟大飯店舉行賽前記者會，邀請各校棒球隊代表出席，一同支持推展軟式棒球運動。中央社記者裴禛攝 107年4月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）2018年全國大專軟式棒球聯賽4日開打，嘉南藥理大學棒球隊總教練康明杉協助推廣，康明杉表示，感受到他們的熱情；他也提到，軟式棒球隊球員一點就通，理解力不輸甲組球隊。



在「職棒之父」洪騰勝積極奔走下，總計68所學校115支球隊報名參加此次軟式棒球聯賽，各界也全力支援；康明杉在今天開賽記者會上提到，「沒有洪老闆（洪騰勝），就沒有台灣職棒，我是職棒元年出身的球員，特別感恩」，聽到洪騰勝想推廣軟式棒球，也全力支援。





第一屆全國大專院校軟式棒球聯賽將於4日開打，1日在台北兄弟大飯店舉行賽前記者會，兄弟飯店董事長洪騰勝（左2）出席與會，推展軟式棒球運動。中央社記者裴禛攝 107年4月1日

康明杉也幫忙指導軟式棒球隊，他表示，因為球隊在南部，所以重心放在幫忙南部幾所大學的推廣，教甲組球隊和軟式棒球隊很不一樣，抱著推廣的心；他特別提到，指導過程中發現，軟式棒球員理解力和領悟力高，一點就通，不輸甲組球員。



康明杉並表示，技術層面的指導不會有太大的差異，投打跑守都要留意，「重要還是要多比賽」，軟式棒球又比慢壘更安全，這個比賽提供很好的機會讓他們上場比賽。



記者會上包括中正大學獵豹隊、台大、交大、高師大、高醫大等棒球隊都有代表出席；此次不少女性球員報名，中正大學獵豹隊為唯一一支純女生球隊，交大攻城獅隊女球員韓尚凝表示，「身邊喜歡棒球的女生不多，有會看棒球的，但真正在打球的只有自己，今年大四終於有機會可以踏上正式球場打球，很感謝有這個機會」。（編輯：管中維）1070401



