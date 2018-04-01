NBA勇士傷兵用擔架抬出場 教頭震驚

（中央社邁阿密31日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天以112比96擊敗沙加緬度國王，後衛麥考（Patrick McCaw）上籃之後重摔在地，醫護人員出動擔架將他抬出場。總教練柯爾賽後說：「這太可怕了。」



路透社報導，第3節結束前41秒，麥考跳在空中準備灌籃的時候，左腳被國王隊防守者卡特（Vince Carter）右肩撞上。麥考摔下來之後表情痛苦，一度在地上打滾。



22歲的麥考在隊友、防護員、國王主場醫療人員的協助下，用擔架固定之後送醫治療。



勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示：「這真是太可怕了。他是背部著地，非常疼痛，大家都有看到，他們用擔架把他固定起來、送出去。再看看，這真很嚇人。」



從柯爾表情看得出來，他在賽後心情仍未平復，婉拒回答有關比賽的問題。因傷也掛免戰牌的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）推文為隊友祈福：「請大家為我的隊友麥考祈禱！神啊請醫治他的身體，讓他保持強壯！」



比賽中斷5分鐘時，卡特看起來藉機向柯爾致歉。



柯爾說：「文斯（卡特）覺得很難過。我就站在他旁邊，文斯覺得過意不去。派帝（麥考）很痛苦。大家都很難過。我們能做的就是抱持希望，希望醫院傳來的好消息。」（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070401