山葉女子高球公開賽 盧曉晴並列15

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣高球女將盧曉晴，今天在山葉女子高爾夫公開賽第4回合，打下2鳥、4柏忌，以高於標準2桿的74桿完賽，4回合累計以高於標準4桿的292桿，並列15名做收。



總獎金1億日幣（約新台幣2767萬元）山葉女子高爾夫公開賽，是今年度日本職業女子高爾夫巡迴賽（JLPGA）的第5站，在日本靜岡縣的葛城高爾夫俱樂部進行4回合競桿，南韓女將安宣柱今天繳出單日最低的69桿，4回合總計以低於標準5桿的283桿、2桿之差擊敗地主選手菊地繪理香，奪得本季第2冠。



盧曉晴第3回合曾飆出單日最低的69桿，排名從並列40一口氣竄上並列16，今天她沒能持續壓低桿數，但排名不降反升，主因在於當地風勢強大，導致選手成績普遍不佳，決勝第4回合60名參賽選手，僅有5人繳出低於標準桿的成績卡。



前3回合打完以低於標準6桿獨居領先的地主好手菊地繪理香，卻在最後一天爆桿，她打下3鳥，卻也苦吞4個柏忌與一次雙柏忌，單回合繳出高於標準3桿的75桿拖累奪冠行情，慘遭南韓女將安宣柱逆轉。



至於同場出賽的台灣女將蔡佩穎，今天射下1鳥、另吞4個柏忌，以高於標準3桿的75桿完賽，4回合總計以高於標準13桿的301桿，排名52。（編輯：方沛清）1070401