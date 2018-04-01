王玉譜第1球就投出品質 續留先發輪值

（中央社記者謝靜雯新北1日電）中職統一獅隊年輕投手王玉譜，昨天中職生涯首度先發出賽，與對手富邦悍將隊王牌投手羅力同場較勁，表現不差，第1球就投出品質，也確定將會繼續留在先發輪值。



王玉譜過去兩個球季，無論一、二軍出賽，都是投後援，昨天中職生涯首度先發出賽，投5局被敲出3支安打，投出4次三振，僅在4局暴投失掉1分，表現不差；獅隊總教練黃甘霖表示，原本擔心他的控球，但比預期好很多，希望繼續保持下去，也確定讓他繼續在先發投手輪值。



王玉譜表示昨天出賽狀況不錯，好球數都有先搶到，首度先發對手派出王牌投手羅力同場，王玉譜表示沒有壓力，上場前就是抱著「不要比他早失分」的心態，唯一美中不足的地方，就是在4局先搶到好球數後，太想要解決打者，反而投出暴投掉分。



過去職棒出賽都是後援，去年季後秋訓時教練團告知，本季將定位先發，王玉譜表示，有提早開始準備，從短局數拉成先發，投球量上差別蠻大的，在春訓時也有特別加強。



獅隊除了3名洋投外，開幕週兩名本土投手都由年輕左投扛起，江辰晏扛開幕戰先發，對悍將拿下勝投，王玉譜昨天面對同樣對手，表現也不差；王玉譜表示，有觀察江辰晏先發的那場比賽，悍將隊打者攻擊積極，「所以第1球就要把品質投出來」，問起兩人的優勢，王玉譜表示自己的球速比較好，但江辰晏的球種更多。



對於今年球季的期待，王玉譜表示，希望能穩定出賽，可以站穩先發當然最好，其他的順其自然。（編輯：方沛清）1070401