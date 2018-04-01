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獅隊本土先發3投輪流上 施子謙本週登板

發稿時間：2018/04/01 19:36

最新更新：2018/04/01 19:36

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（中央社記者謝靜雯新北1日電）中職統一獅隊本週先發投手輪值微調，年輕左投江辰晏雖然狀況不錯，但教練團希望讓他先下二軍調整，本土輪值缺將拉上新秀施子謙先發，目前規劃本土先發3人選輪流扛2席。

獅隊開季先發投手群表現穩定，除了3名洋投外，另外兩席本土投手名額由江辰晏、王玉譜扛起；江辰晏投獅隊開幕戰，先發6局率隊擊敗富邦悍將隊，拿下個人本季首勝，今天個人本季第2場先發再碰上悍將隊。

獅隊總教練黃甘霖表示，江辰晏今天比賽無論表現如何，基於保護立場，結束後都會讓他下去二軍調整，10天後再回到一軍先發；王玉譜繼續留在先發投手輪值中，另外會拉上獅隊潛力新秀投手施子謙填先發位置。

施子謙官辦熱身賽時調整並不理想，開季從二軍出發，目前二軍出賽2場，昨天對富邦悍將隊先發，投4.2局被敲9支安打，失掉5分（4分責失分）、無關勝敗。

黃甘霖表示，昨天二軍教練回報，施子謙目前球速有恢復到140公里以上，昨天被敲比較多安打，主要是在嘗試不同的進壘角度，目前看起狀況調整的不錯；黃甘霖表示，按照目前的規劃，除了3名洋投外，另外兩場先發將由3名本土投手江辰晏、王玉譜和施子謙輪流。

獅隊近年選進不少年輕潛力投手，左投林子崴先前因傷休息，目前已經進牛棚投約40顆，有機會慢慢開始在二軍出賽；至於老將投手潘威倫、陽建福都因傷開季二軍出發，目前都還在調整，歸隊進度無法預測。（編輯：李錫璋）1070401

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