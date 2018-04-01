/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張國榮天宮一號愚人節坂口憲二
>rss

達欣甩尾勝富邦 首輪季後賽聽牌

發稿時間：2018/04/01 19:47

最新更新：2018/04/01 19:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北1日電）SBL衛冕軍臺北達欣工程今天在第四節最後7分14秒內，靠著一波15比0攻勢逆轉戰局，終場以69比59擊敗富邦勇士，在首輪5戰3勝制系列賽，取得2比1聽牌。

第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽首輪，今天在桃園巨蛋進行系列賽第二戰，達欣洋將布拉（Sim Bhullar）因例行賽最後一役被吹2次技術犯規，昨首役遭禁賽，達欣也遭富邦打爆吞敗，今天他歸隊僅拿7分、寫下SBL生涯新低，不過全場猛抓23籃板，仍稱職扮演達欣禁區門神。

兩隊今天一路緊咬，第四節達欣雖曾以51比54落後，接下來逆勢下拉出一波15比0強攻，從落後3分打到反取得12分領先，其中老將林冠綸在最後1分41秒砍進穩定軍心的3分球，幾乎宣告富邦死刑。

達欣前鋒林宜輝攻下全場最高的17分，談到布拉進攻端幾乎消失，林宜輝坦言，每次布拉持球，進攻時間總是所剩不多，加上沒有太好的空間和時間讓布拉得分，才導致布拉的得分數據不亮眼。

林宜輝也推崇「奇兵」翁嘉鴻與林冠綸在第四節飆進的3分球，他說：「嘉鴻和冠綸在第四節投進的3分球，對我們來說非常關鍵。」

富邦靠著「台灣噴射機」張宗憲在第三節獨拿12分，是富邦能緊咬比數的關鍵人物，可惜他在第四節熄火，單節3次3分球出手全部落空，就連4次罰球也都失手，讓逮到機會的達欣一口氣拉開比數。

達欣例行賽排名第四，因此首輪季後賽可提前取得1勝優勢，就算首役以66比88慘輸富邦，戰績也僅被追平，今天贏球後拿下第二勝，距離晉級只剩最後一步。（編輯：管中維）1070401

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP