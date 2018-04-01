達欣甩尾勝富邦 首輪季後賽聽牌

（中央社記者龍柏安台北1日電）SBL衛冕軍臺北達欣工程今天在第四節最後7分14秒內，靠著一波15比0攻勢逆轉戰局，終場以69比59擊敗富邦勇士，在首輪5戰3勝制系列賽，取得2比1聽牌。



第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽首輪，今天在桃園巨蛋進行系列賽第二戰，達欣洋將布拉（Sim Bhullar）因例行賽最後一役被吹2次技術犯規，昨首役遭禁賽，達欣也遭富邦打爆吞敗，今天他歸隊僅拿7分、寫下SBL生涯新低，不過全場猛抓23籃板，仍稱職扮演達欣禁區門神。



兩隊今天一路緊咬，第四節達欣雖曾以51比54落後，接下來逆勢下拉出一波15比0強攻，從落後3分打到反取得12分領先，其中老將林冠綸在最後1分41秒砍進穩定軍心的3分球，幾乎宣告富邦死刑。



達欣前鋒林宜輝攻下全場最高的17分，談到布拉進攻端幾乎消失，林宜輝坦言，每次布拉持球，進攻時間總是所剩不多，加上沒有太好的空間和時間讓布拉得分，才導致布拉的得分數據不亮眼。



林宜輝也推崇「奇兵」翁嘉鴻與林冠綸在第四節飆進的3分球，他說：「嘉鴻和冠綸在第四節投進的3分球，對我們來說非常關鍵。」



富邦靠著「台灣噴射機」張宗憲在第三節獨拿12分，是富邦能緊咬比數的關鍵人物，可惜他在第四節熄火，單節3次3分球出手全部落空，就連4次罰球也都失手，讓逮到機會的達欣一口氣拉開比數。



達欣例行賽排名第四，因此首輪季後賽可提前取得1勝優勢，就算首役以66比88慘輸富邦，戰績也僅被追平，今天贏球後拿下第二勝，距離晉級只剩最後一步。（編輯：管中維）1070401