江辰晏不一樣了 勤做筆記開季收2連勝

（中央社記者謝靜雯新北1日電）中職統一獅隊投手江辰晏今年很不一樣，提早做好準備、心裡更踏實，也開始紀錄每場出賽，翻閱筆記找出缺失；今天對富邦悍將隊先發5.1局好投，率隊以3比0拿勝，收下個人本季2連勝。



過去幾個球季江辰晏表現起伏大，他表示之前沒有特別注重季前的訓練，這兩年開始重視，從去年冬季棒球聯盟結束後，就提早開始做準備，開季前他曾表示，「以前的我不敢說我準備好，今年的我，真的準備很久了」，開季用好表現證明。



今年的江辰晏在場上有狀況時更沉穩，以前壘上有人會投得比較閃，今年把自己準備好了，心裡更踏實，只要準備好自己，上到場上無須畏懼。



江辰晏表示，在二軍投手教練林岳平的建議下，冬季聯盟開始，每場出賽都會做筆記，在下一場先發時會翻紀錄內容，提醒自己先前做不好的地方在哪，讓自己記憶比較深刻，收到不錯成效。



江辰晏今天先發投5.1局，僅被敲出3支安打、無失分，雖然沒有投完6局，但好表現是球隊拿勝功臣；雖然拿下勝投，但江辰晏表示，跟上一場先發出賽相比，今天的內容沒有這麼好，沒有吃完預定局數，控球也有點落差。



連兩場先發出賽都拿下勝投，江辰晏認為做得好的地方是有辦法先搶到好球數，但大概投到6局體力就會下滑，是之後需要加強的地方；獅隊總教練黃甘霖表示，站在保護立場，會先讓江辰晏下二軍調整，主要強化控球和投球角度，10天後再回一軍先發。



今天比賽獅隊開賽就有攻勢，2局靠著保送、陳鏞基安打、高飛犧牲打先馳得點，4局再靠接連安打、滾地球，拿下第2分，8局郭阜林率先敲出二壘打，再靠著滾地球、高飛犧牲打多添1分保險分。（編輯：李錫璋）1070401