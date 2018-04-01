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林樺慶6局優質先發 林承飛林立砲轟兄弟

發稿時間：2018/04/01 21:37

最新更新：2018/04/01 21:37

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（中央社記者謝靜雯台北1日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟隊交手，桃猿先發投手林樺慶6局優質先發，加上隊友火力支援，林承飛、林立都開轟，終場以12比2擊敗兄弟拿下近期2連勝。

王則鈞今年開季擠進兄弟先發輪值中，今天本季首場先發出賽表現不如預期，加上隊友守備不幫忙，總計投3局被敲4支安打，投出多達5次保送，失掉5分（2分責失分），吞下敗投。

桃猿隊火力發揮，除了首局外，2到7局、局局得分，2局靠著郭嚴文、廖健富接連安打先馳得點，3局靠著接連保送、安打、失誤，單局攻下4分、拉開領先差距，4局再靠著接連安打拿下第6分。

桃猿隊林承飛單場3打數敲出2支安打，5局開轟送回球隊第7分，劉時豪二壘打，林立再補上兩分砲，桃猿隊5局上半打完取得9比0領先；兄弟5局下半靠著詹子賢全壘打拿下第1分，桃猿6、7兩局再添分，兄弟追分不及吞下敗仗。

桃猿隊先發投手林樺慶本季首場先發出賽，投6局被敲5支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，收下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

今天比賽也有小插曲，7局兄弟隊換上中繼投手陳琥登板，2人出局、壘上有人時，陳琥對桃猿隊捕手廖健富接連近身球，後來投出觸身球保送，猿隊跑壘指導教練劉家豪表達不滿，兩隊板凳清空，但沒有發生肢體衝突。（編輯：管中維）1070401

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