夏普第4節大爆發 台啤勝金酒季後賽開胡

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣啤酒洋將夏普（Walter Sharpe）無愧為球隊救世主，今天他攻下全場最高的29分，其中光在第4節就獨拿13分，率隊74比69擊敗金門酒廠，將系列賽追成1比2。



第15季超級籃球聯賽（SBL）首輪季後賽，今天在桃園巨蛋進行5戰3勝制系列賽的第2戰，由於台啤在例行賽排名第6、吊車尾晉級季後賽，因此在首輪對決必須帶著1敗劣勢，加上昨天系列賽首役輸金酒，台啤今天背水一戰，若不能將戰線延長，就只能淘汰出局。



夏普今3分球13投5中，不過他開局前6次出手全部落空，不料接下來連續飆進5球，包括戰況吃緊的第4節，他就連續轟進3顆3分重砲，賽後他承認，自己開局表現不理想，他強調即便如此，隊友們仍非常相信他，也持續把球傳給他，是他在比賽尾盤得以找回狀態的主因。



台啤第4節團隊共攻下25分，光是夏普一人就包辦超過一半以上得分，此外「板凳奇兵」王皓吉全場15分裡，也有7分是在第4節拿下，不僅助台啤從落後打到領先，加上隊友呂奇旻在最後1分45秒飆進1記重要的3分球，台啤如願甩開金酒糾纏，系列賽首勝開胡。



金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）今天打滿40分鐘，他攻下全隊最高的22分、17籃板，但也發生全場最多的5次失誤，加上金酒第4節守不住夏普的狂轟猛攻，無奈吞下系列賽首敗。（編輯：李錫璋）1070401