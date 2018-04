NBA騎士甩開獨行俠 詹姆斯第17場大三元

(中央社克里夫蘭1日綜合外電報導)美國職籃NBA克里夫蘭騎士今在主場出戰達拉斯獨行俠,第4節後來居上以98比87獲勝,球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)演出本季第17場大三元。



路透社報導,騎士第4節一開始還以4分落後,靠著一波13比0攻勢,在4分鐘內主導戰局,拿下最後的勝利。



騎士拿下3連勝,近9戰8勝。除了詹姆斯16分、13籃板、12助攻「大三元」,洛夫(Kevin Love)也繳出13分、13籃板「雙十」表現。克拉克森(Jordan Clarkson)得16分、史密斯(JR Smith)得15分。



騎士目前戰績47勝30敗,東區聯盟排名第3,剩下5場例行賽,已無望追上前2名的多倫多暴龍、波士頓塞爾蒂克,不過面臨費城76人與印第安納溜馬追趕,分別領先半場、一場勝差。騎士與76人、溜馬等3隊爭奪東區第3名到第5名。



獨行俠最近3連敗,戰績23勝54敗,除了早與季後賽絕緣,還篤定創下自1997-98年球季以來,完整球季當中勝場最少紀錄。(譯者:林宏翰/核稿:蔡佳敏)1070402





#TripleDoubleAlert



LeBron James notches his 17th triple-double of the season with 16 PTS, 13 REB, 12 AST!#AllForOne pic.twitter.com/qiaD5y3CLN