NBA騎士甩開獨行俠 詹姆斯第17場大三元

美國職籃NBA克里夫蘭騎士出戰達拉斯獨行俠，第4節後來居上，在4分鐘內主導戰局，以98比87拿下最後勝利。（圖取自騎士隊推特twitter.com/cavs）

（中央社克里夫蘭1日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今在主場出戰達拉斯獨行俠，第4節後來居上以98比87獲勝，球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）演出本季第17場大三元。



路透社報導，騎士第4節一開始還以4分落後，靠著一波13比0攻勢，在4分鐘內主導戰局，拿下最後的勝利。



騎士拿下3連勝，近9戰8勝。除了詹姆斯16分、13籃板、12助攻「大三元」，洛夫（Kevin Love）也繳出13分、13籃板「雙十」表現。克拉克森（Jordan Clarkson）得16分、史密斯（JR Smith）得15分。



騎士目前戰績47勝30敗，東區聯盟排名第3，剩下5場例行賽，已無望追上前2名的多倫多暴龍、波士頓塞爾蒂克，不過面臨費城76人與印第安納溜馬追趕，分別領先半場、一場勝差。騎士與76人、溜馬等3隊爭奪東區第3名到第5名。



獨行俠最近3連敗，戰績23勝54敗，除了早與季後賽絕緣，還篤定創下自1997-98年球季以來，完整球季當中勝場最少紀錄。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070402



