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才登聯盟龍頭 火箭遭馬刺終結11連勝

發稿時間：2018/04/02 12:22

最新更新：2018/04/02 12:22

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（中央社記者龍柏安2日綜合報導）美國職籃（NBA）休士頓火箭昨天才榮登聯盟例行賽龍頭，今天客場出戰馬刺就踢到鐵板，不但寫下本季單場得分新低的83分，11連勝也被迫止步。

馬刺此役贏球後，寫下連19季勝場數45場以上的聯盟最長紀錄。

馬刺明星大前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）攻守俱佳，拿下全隊最高的23分、14籃板與3阻攻，替補前鋒蓋伊（Rudy Gay）只打24分鐘，13投9中轟下21分。馬刺全隊共有5名球員得分達到雙位數，靠著均衡火力以100比83終止火箭的連勝之旅。

蓋伊賽後表示，馬刺本季歷經了震盪起伏，現在球隊覺醒得正是時候。

火箭王牌控衛保羅（Chris Paul）因腿部酸痛休兵一天，不過，總教練丹東尼（Mike D'Antoni）不認為這是輸球主因。他說：「馬刺球員打得比我們認真10倍，看起來就是在力爭季後賽更佳席次的球隊，如果我們繼續打得像這樣，我們會一路輸下去。」

火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）攻下全場最高的25分、8助攻，光靠他一人無力扭轉頹勢，火箭傲人的火力全面熄火，全隊31次3分線外出手僅中7球，3分球進球數也同步寫下本季新低。（編輯：黃瑞弘）1070402

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