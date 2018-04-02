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催裁判吹犯規 安東尼板凳上領技術犯規

發稿時間：2018/04/02 13:20

最新更新：2018/04/02 13:20

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（中央社記者龍柏安台北2日綜合報導）美國職籃（NBA）奧克拉荷馬雷霆明星前鋒安東尼，今與鵜鶘的比賽中坐在板凳上領到一次技術犯規，賽後他解釋，因他催促裁判吹犯規，裁判就給了他一次技術犯規。

雷霆靠著王牌主控衛斯布魯克（Russell Westbrook）轟下26分、15籃板與13助攻，本季第24次繳出「大三元」成績單，同時也是生涯第103次，領軍在客場109比104擊敗鵜鶘，目前以45勝33負，排名上升至西區第5。

不過比賽出現一段插曲，雷霆前鋒安東尼（Carmelo Anthony）第一節坐在板凳上，卻領到一次技術犯規。賽後他解釋，當時球隊處於落後，他和裁判史普納（Bill Spooner）在討論跳投的犯規尺度，他認為好幾次隊友喬治（Paul George）的出手被犯規，裁判都沒吹。

安東尼透露，當時他這麼說：「比爾（Bill Spooner），那些球你應該吹犯規，否則會有球員因此受傷。」裁判則回答：「哨子在我手中，而不是在你那裡，讓我自己來判斷。」

結果下一波進攻，安東尼認為喬治運球被犯規，裁判還是沒響哨，安東尼實在忍不住，又去跟裁判說：「比爾，犯規就在你眼前，你應該吹你的哨子。」多嘴的代價，就是讓裁判真的響哨，不過是吹在安東尼的身上。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070402

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