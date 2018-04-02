/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 天宮一號張國榮愚人節坂口憲二
>rss

NBA國王希爾德關鍵超前分 客場撂倒湖人

發稿時間：2018/04/02 15:05

最新更新：2018/04/02 15:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職籃NBA沙加緬度國王今天作客洛杉磯湖人，後衛希爾德在最後一分鐘內幫國王拿下超前分，湖人回天乏力，終以83比84飲恨。

希爾德（Buddy Hield）砍19分，下半場雖然只進兩分，卻是致勝關鍵，讓國王在倒數37秒時比分超前。他今天也有4抄截和3顆三分砲。

國王後衛鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）7投6中，挹注15分；控衛佛克斯（De'Aaron Fox）繳14分、6助攻；中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）貢獻11分、7籃板。

湖人大前鋒藍德爾（Julius Randle）轟進19分；卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）有16分；前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）拿下13分。

湖人「球哥」波爾（Lonzo Ball）膝傷沒上場，殷格拉姆（Brandon Ingram）也因腦震盪傷停。國王大前鋒拉比西耶（Skal Labissiere）則在第3節扭傷左腳踝離場。

路透社報導，國王終止4連敗；湖人過去9場比賽有7場輸球。

國王投籃命中率只有38%，3分球24投7中，14罰進7顆。湖人投籃命中率40%，三分球32投僅7中，25罰進16球。（譯者：梁元齡/核稿：何宏儒）1070402

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP