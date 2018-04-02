NBA國王希爾德關鍵超前分 客場撂倒湖人

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職籃NBA沙加緬度國王今天作客洛杉磯湖人，後衛希爾德在最後一分鐘內幫國王拿下超前分，湖人回天乏力，終以83比84飲恨。



希爾德（Buddy Hield）砍19分，下半場雖然只進兩分，卻是致勝關鍵，讓國王在倒數37秒時比分超前。他今天也有4抄截和3顆三分砲。



國王後衛鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）7投6中，挹注15分；控衛佛克斯（De'Aaron Fox）繳14分、6助攻；中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）貢獻11分、7籃板。



湖人大前鋒藍德爾（Julius Randle）轟進19分；卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）有16分；前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）拿下13分。



湖人「球哥」波爾（Lonzo Ball）膝傷沒上場，殷格拉姆（Brandon Ingram）也因腦震盪傷停。國王大前鋒拉比西耶（Skal Labissiere）則在第3節扭傷左腳踝離場。



路透社報導，國王終止4連敗；湖人過去9場比賽有7場輸球。



國王投籃命中率只有38%，3分球24投7中，14罰進7顆。湖人投籃命中率40%，三分球32投僅7中，25罰進16球。（譯者：梁元齡/核稿：何宏儒）1070402