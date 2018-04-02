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道奇9比0完封巨人 4連戰平分秋色

發稿時間：2018/04/02 16:09

最新更新：2018/04/02 16:09

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇投手希爾今晚主投6局無失分，一壘手貝林格也擊出本季首發全壘打，幫助道奇在主場以9比0完封舊金山巨人，讓兩隊的4連戰系列賽以2比2打成平手。

路透社報導，道奇先發投手希爾（Rich Hill）今天遇到多次亂流都能順利化解危機，全場投6局無失分，共計82球只被敲出5支安打，另送出3次保送與5次三振。

在巨人先發投手史卓頓（Chris Stratton）的封鎖下，道奇打線前3局都沒得分，直到4局下半貝林格（Cody Bellinger）擊出中左外野深遠飛球遭到接殺，壘上跑者席格（Corey Seager）趁巨人野手傳球時積極搶壘而拿下首分。

道奇6局下半灌進4分，拉開比分差距。第3棒普伊格（Yasiel Puig）敲出1分打點二壘安打，第4棒葛蘭多（Yasmani Grandal）也貢獻1分打點一壘安打，第5棒貝林格更是轟出2分打點全壘打。

道奇打線全場敲出13支安打，其中泰勒（Chris Taylor）、葛蘭多、貝林格及耶南德茲（Enrique Hernandez）都打出2支安打。

史卓頓今天投5.1局掉3分自責分，被擊出5支安打、送出4次三振，沒有保送，最終吞下敗投。

道奇救援投手辛格拉尼（Tony Cingrani）、費爾茲（Josh Fields）和方特（Wilmer Font）在最後3局聯手封鎖巨人打線，拿下勝利。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070402

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