報聯賽輸球之仇 中山工商女排奪ISF代表權

（中央社記者程啟峰高雄2日電）中山工商女子排球隊今年全國高中排球聯賽僅獲季軍，經重整旗鼓，日前在ISF世界中學生排球錦標賽代表隊選拔賽擊敗宿敵，贏得台灣代表權，也報了高中排球聯賽輸球的一箭之仇。



ISF世界中學生排球錦標賽日前在台北舉辦選拔賽，賽程延續全國高中排球聯賽熱火，各隊廝殺激烈，中山工商女排隊脫穎而出抱回冠軍。中山工商董事長陳國清、校長林昭億等人今天在學校表揚全隊傑出表現。



林昭億說，這場選拔賽爭霸戰有東山高中、華僑高中等6隊競逐，學校女排隊不久前在全國高中排球聯賽分別輸給華僑高中等兩隊，僅獲季軍，輸球時全隊球員當場哭成一團，這回重整旗鼓加上教練調整戰術，報了一箭之仇，6月初將前往捷克代表台灣打世界中學生排球錦標賽。



他表示，中山工商女排隊今年是第六度獲得ISF世界中學生排球錦標賽台灣代表權，女排隊曾在2004年及2008年奪冠，希望這次能拿下睽違10年的冠軍，為國爭光。



教練林靜怡表示，這次全隊老幹新枝合作無間，爆發力和穩定性兼具，有信心再次發揮全隊戰力，為國爭光。



就讀高三的劉雙菱媽媽是柬埔寨外配，她雖都曾出國比賽，但仍掩不住喜悅，希望在畢業前再次為國爭光；她表示，會全力以赴。



高中聯賽獲得最佳邊線球員獎的童琦芳則說，選拔賽決賽時她毫無懸念，一心只想把聯賽時的遺憾補回來，很高興最後能贏球。6月是最後一次與學妹並肩作戰，希望能帶學妹在國際排壇上為校、為國爭光。（編輯：李錫璋）1070402