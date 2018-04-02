亞運8月雅加達登場 軍警維安嚴陣以待

印尼亞運籌備委員會今天舉行媒體簡報會，預計將有一萬多名選手在40個項目中競技。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月2日

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）印尼亞運籌備委員會（INASGOC）今天舉行媒體簡報，各界關注維安問題。籌委會官員表示，印尼軍警將成立聯合維安團隊，進駐競賽場地，確保亞運安全。



第18屆亞洲運動會，將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，預計有45國1萬多名選手在40個項目中競技。



印尼亞運籌備委員會媒體及公關部部門副協調專員丹尼（Danny Buldansyah）在會中表示，預計將有5000名來自全球及印尼的記者參與亞運盛事，主媒體中心設於「雅加達會議中心」（Jakarta Convention Centre）內，各比賽場館內也會設置場地媒體中心。



丹尼表示，亞運聖火傳遞將於7月15日至8月18日，從印度新德里出發，經過40個印尼城市，橫跨1萬8000公里路程，最終抵達雅加達。



至於備受矚目的亞運開幕及閉幕典禮，丹尼指出，估計約有7000名各國選手進場，印尼將出動6000名表演者，並邀請5000名嘉賓出席，另有4萬5000名觀眾購票參觀典禮，總計開、閉幕典禮動員約7萬人，工作人員5000名。



今年的亞運比賽項目共有40大項，其中有32項奧運項目，8項是非奧運比賽項目。非奧運比賽項目中最特別的是武術（Martial Arts），下面又細分成柔術（Jujitsu）、克拉術（Kurash）、印尼傳統武術「班查席拉」（Pencak Silat）、俄羅斯防身術桑搏（Sambo）等。



丹尼表示，第18屆亞運會將頒出1213面金牌、1213面銀牌及1498面銅牌。



中央社記者提問，雅加達市中心在2016年發生過恐怖攻擊，造成多人死傷，印尼在亞運會期間的維安工作有何準備？丹尼表示，印尼有專門負責亞運維安的特別編組，由軍警首長領導，對各層面的維安工作，都已有所準備。



他說，印尼也會加強在國境入關的維安工作，根據資料庫確認亞運期間入境旅客身分，確保印尼更加安全。他有信心，亞運籌備委員會能夠和印尼警方、軍方及其他維安保全機關充分合作，確保亞運安全進行。



丹尼指出，雖然還無法確認軍警維安人員數量，但他表示，亞運會期間在每一個競賽及非競賽場地都會有大量維安人員進駐。即使在雅加達和巨港的購物中心等公共場所，也會出現維安人員進駐。（編輯：屈享平）1070402



