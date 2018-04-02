因應雅加達亞運塞車潮 提供多元交通工具

為解決印尼嚴重的塞車問題，印尼亞運籌備委員會表示，雅加達快捷巴士將加入疏運行列。中央社記者周永捷雅加達攝 106年4月2日

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）第18屆亞洲運動會8月將在印尼雅加達及巨港登場。為解決嚴重的塞車問題，印尼亞運籌備委員會表示，網路叫車服務Grab和雅加達快捷巴士等多元交通工具，將加入疏運行列。



第18屆亞洲運動會將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，預計有45國一萬多名選手在40個項目中競技。



印尼亞運籌備委員會（INASGOC）今天舉行媒體簡報會，籌委會交通運輸部門代表丹波波倫（Josephine Tampubolon）表示，為疏解亞運期間的塞車問題，籌委會將提供多元交通工具，協助載送各國參賽選手及記者。



她指出，像是用來載送記者的14人座巴士，這些巴士將往來於媒體中心和各大飯店、比賽場地之間。至於在雅加達郊區場館進行的比賽，籌委會也會準備車輛載送記者前往。



此外，籌委會也和雅加達快捷巴士合作，提供記者及各國選手，搭乘快捷巴士來往於各比賽場地及飯店、媒體中心。



雅加達交通擁塞惡名昭彰，為避開塞車，便利民眾，雅加達省政府多年前規劃快捷巴士BRT系統TransJakarta專線巴士，是長達119公里的幹線走廊。雅加達快捷巴士行駛在「公車專用道（Bus Way）」，可以避開擁塞車陣，每天載運約34萬人次乘客。



丹波波倫也表示，總公司設在新加坡的網路叫車服務業者Grab，成為籌委會合作夥伴，將加入協助疏運亞運各國選手及記者的行列。（編輯：陳惠珍）1070402



