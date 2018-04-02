陳菊自信辦好電競世錦賽 蔡總統出席開幕

（中央社記者龍柏安台北2日電）高雄市長陳菊今天表示，高雄曾多次舉辦大型國際賽事與論壇交流，有信心能將世界電競錦標賽辦好，並透露總統蔡英文將出席今年世界電競錦標賽開幕典禮。



2018世界電競錦標賽將於11月9日至11日在高雄巨蛋點燃戰火，今天國際電競聯盟（IESF）委員會理事代表柯林韋伯斯特（Colin Webster）與立法院副院長蔡其昌、高雄市長陳菊等人出席簽約記者會。



主辦單位預估，為期3天的賽事，將吸引50個國家、超過千名電競選手來台獻藝，台灣也將提供8國語系的高規格轉播服務。



高雄市曾舉辦過2009年世界運動會，陳菊希望複製當年的成功模式，將南台灣在地旅遊、觀光產業納入整體規劃，開幕式將導入娛樂、音樂元素，邀請台港重量級天團、歌手齊聚高雄巨蛋演唱，並融入高雄海港意象，打造出高品質聲光效果。



蔡其昌致詞時表示，台灣有資格跟能力可以推動電競運動與產業，除了台灣擁有最強大的軟硬體公司與團隊，且因陳菊心態非常年輕、非常願意跟年輕人站在一起，「市長的年紀雖然比我還大，但我覺得她的心應該比我還年輕」。



主辦單位預估屆時將有超過千名電競選手來台，蔡其昌認為，這麼大的賽事，能讓台灣的國際能見度增加，讓全世界更認識台灣。他強調，既然有比賽，希望把冠軍留在台灣。



陳菊認為，電競已成為全球最受關注的運動與產業，2018、2022亞運都已列入正式比賽項目，2024巴黎奧運籌備會也在討論把電競納入正式比賽的可能性，她相信未來電競發展可以期待，因此接下來台灣電競產業的發展將非常重要。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070402