U16男籃賽 中華隊狂電澳門開紅盤

（中央社記者龍柏安台北2日電）2018亞洲U16青少年籃球錦標賽，今在中國廣州佛山點燃戰火，中華隊靠著今年HBL冠軍賽MVP、松山高中主控林勵全場獨拿28分領軍，率隊122比47痛宰澳門、順利開出紅盤。



今年U16男籃錦標賽共有13支隊伍參賽，第1階段分成4組單循環，每組排名第1的球隊可直接晉級8強，排名2、3名的隊伍則要和別組進行淘汰賽，贏家才能取得8強門票。



中華隊與澳門、伊朗分在C組，中華隊今贏球後，明將可獲得1天休兵日，後天（4月4日）下午1時將出戰西亞強敵伊朗，力拼分組第1。



林勵今年率領松山高中在高中籃球聯賽（HBL）封王，也獲選冠軍賽MVP，在本屆U16首役表現亮眼，全場僅出賽20分鐘，19次出手投進11球，攻下全場最高的28分，另有6抄截、2助攻，替補出賽的許敬恩全場9投全中，則攻下次高的18分與4抄截。



中華隊今面對實力差一截的澳門談笑用兵，僅開賽被對手先馳得點，接下來拉出一波16比0攻勢，從此未曾落後，一路領先直到終場。



中華隊全場祭出嚴防，團隊累積達31次抄截，逼得澳門發生44次團隊失誤，不過此役中華小將3分球準頭欠佳，全隊累計28投中3，命中率僅10.7％，接下來得加快調整腳步，迎接未來硬仗。（編輯：李亨山）1070402