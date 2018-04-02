/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

U16男籃賽 中華隊狂電澳門開紅盤

發稿時間：2018/04/02 18:52

最新更新：2018/04/02 18:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北2日電）2018亞洲U16青少年籃球錦標賽，今在中國廣州佛山點燃戰火，中華隊靠著今年HBL冠軍賽MVP、松山高中主控林勵全場獨拿28分領軍，率隊122比47痛宰澳門、順利開出紅盤。

今年U16男籃錦標賽共有13支隊伍參賽，第1階段分成4組單循環，每組排名第1的球隊可直接晉級8強，排名2、3名的隊伍則要和別組進行淘汰賽，贏家才能取得8強門票。

中華隊與澳門、伊朗分在C組，中華隊今贏球後，明將可獲得1天休兵日，後天（4月4日）下午1時將出戰西亞強敵伊朗，力拼分組第1。

林勵今年率領松山高中在高中籃球聯賽（HBL）封王，也獲選冠軍賽MVP，在本屆U16首役表現亮眼，全場僅出賽20分鐘，19次出手投進11球，攻下全場最高的28分，另有6抄截、2助攻，替補出賽的許敬恩全場9投全中，則攻下次高的18分與4抄截。

中華隊今面對實力差一截的澳門談笑用兵，僅開賽被對手先馳得點，接下來拉出一波16比0攻勢，從此未曾落後，一路領先直到終場。

中華隊全場祭出嚴防，團隊累積達31次抄截，逼得澳門發生44次團隊失誤，不過此役中華小將3分球準頭欠佳，全隊累計28投中3，命中率僅10.7％，接下來得加快調整腳步，迎接未來硬仗。（編輯：李亨山）1070402

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP