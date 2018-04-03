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NCAA維拉諾瓦大學 3年內2度奪冠

發稿時間：2018/04/03 12:25

最新更新：2018/04/03 12:25

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（中央社記者龍柏安台北3日綜合報導）維拉諾瓦大學今靠大二替補後衛迪文森索（Donte DiVincenzo）攻下生涯新高的31分，以79比62擊敗密西根大學，3年內2度拿下美國大學男籃錦標賽（NCAA）冠軍。

這是維拉諾瓦隊史在NCAA拿下的第3冠，卻是近3年所拿下的第2座冠軍，是NCAA自1985年以後，繼杜克（1991、1992）、肯塔基（1996、1998）與佛羅里達大學（2006、2007），第4支完成這項高難度任務的球隊。

維拉諾瓦4強面對堪薩斯大學時，上半場團隊3分球累積26投13中，只用半場就追平NCAA最後4強單場最多3分球命中紀錄，那場比賽全隊砍進18記3分球，今天決賽密西根有備而來，靠著嚴密防守，開賽一度以21比14取得領先。

不過維拉諾瓦靠著替補球員迪文森索火力噴發，他上半場累積10投7中、包括3分球4投中3，個人獨拿18分，率隊拉出一波9比0攻勢逆轉戰局，從此維拉諾瓦未曾落後，一路保持領先直至終場。

下半場維拉諾瓦外線火力逐漸加溫，分差越拉越開，最多取得22分領先，終場淨勝對手17分，連6場比賽勝分差都在雙位數以上，成為繼2009年北卡後，首支能在NCAA錦標賽每場都贏對手兩位數並封王的球隊。（編輯：劉政權）1070403

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