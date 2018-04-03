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台灣體大被動改主動 踢下大專男足季軍

發稿時間：2018/04/03 12:34

最新更新：2018/04/03 12:34

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（中央社記者李晉緯台北3日電）台灣體大今天在大專足賽以4比1擊敗銘傳獲男子組季軍，但台體總教練趙榮瑞對球隊上半場踢法並不滿意，他說，在經過中場休息時的提醒，選手的踢法才變為主動，這才是該有的踢法。

106學年度大專足球運動聯賽今天在台北田徑場進行，上午由國立台灣體育運動大學、銘傳大學爭奪公開男生組第一級季軍。

這場比賽開踢後，陳泓維從左路竄出，他於接獲隊友傳球後，在幾乎沒有攻擊角度的情況下起右腳射門，球刁鑽往球門而去，讓守門員來不及用腳破壞掉，助台體大在比賽第36分鐘先敲開得分大門，並在上半場以1比0領先。

下半場比賽的一波攻擊，台體大角球開出後，趙明修上前接應的假動作為隊友製造出空檔，江浩仁於比賽第53分鐘在大禁區外的遠射，讓台體大將領先拉開到兩球。

比賽繼續不到10分鐘，王仲禹晃過對方守門員起腳攻門，在比賽第61分鐘破網，助銘傳追回1球；但台體大利用一次角球機會，球開出後李凱傑在空中直接頭槌破網，讓球隊在比賽第64分鐘再以兩球領先。

傷停補時階段，李鎮宇再進1球，終場台體大以4比1擊敗銘傳獲得季軍。

台體大總教練趙榮瑞表示，兩隊實力差不多，尤其隊上少了參加國家隊集訓的李茂、洪子貴、陳庭揚、王睿4員大將，加上賽前出現傷兵，讓今天的比賽只能看球員臨場反應決定勝負。

趙榮瑞說，今天剛開賽時球隊還在「暖機」，下半場防守越來越好，也能拉開左右兩邊的空間，讓攻擊更具威脅，才有機會靠雙箭頭的配合拿下比賽勝利，尤其現在比賽不能再用被動式踢法，選手還沒持球就要想好接下來的跑位、傳球，不能有「等球」的想法，拖慢應有的節奏。（編輯：劉政權）1070403

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