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從板凳出發 迪文森索寫NCAA紀錄

發稿時間：2018/04/03 16:03

最新更新：2018/04/03 16:03

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（中央社記者龍柏安台北3日綜合報導）3年前維拉諾瓦大學拿下美國大學男籃錦標賽冠軍（NCAA），當時迪文森索（Donte DiVincenzo）只能在場邊當啦啦隊員，今天他用生涯新高的31分，重新向全世界介紹自己。

迪文森索過去就有著德拉瓦州喬丹（Michael Jordan）的封號，沒想到3年前菜鳥球季只打了8場比賽，就因右腳骨折整季報銷，只好被迫引用傷停規定（Redshirt rules）。

由於美國大學對運動員出賽有嚴格規定，每名學生最多只能出賽4季，若因受傷或其他原因，可採用傷停規定，那年的出賽可不列入計算，因此迪文森索今年仍算是大二生。

今天NCAA決賽迪文森索從板凳出發，球隊上半場熄火落後劣勢下他跳出來接管比賽，半場全隊攻下37分當中，就有18分靠他拿下，單場猛轟31分則是NCAA冠軍賽替補球員最高得分紀錄，靠著他火力噴發，率隊79比62扳倒密西根大學，賽後他也獲頒最後4強最傑出球員獎（Most Outstanding Player）。

3年前維拉諾瓦靠著前鋒詹金斯（Kris Jenkins），命中最後一擊，以77比74驚險擊退北卡奪冠，當年迪文森索只能穿著西裝，坐在板凳上幫隊友加油，「紐約時報」記者上週訪問迪文森索時還問他：「如果你有這個機會拿下NCAA冠軍，球又在你手裡時，你有什麼想法？」

當時迪文森索回答：「我相信這支球隊裡的任何一個人，都希望能有這個機會把球投進，這就像是美夢成真一般。」而今天他的表現正如他當時所說。

維拉諾瓦大三控衛布朗森（Jalen Brunson），是今年美聯社選出的全美明星第1隊成員，對於迪文森索決賽的大爆發，他一點都不驚訝，「迪文森索就像個殺手，這就是他與眾不同的地方」。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070403

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