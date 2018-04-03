金靴得主罰進12碼 大專女足台師大稱后

大專女足金靴獎得主王奕涵3日在冠軍賽操刀12碼罰球，踢進關鍵一球助台師大以1比0擊敗台體大，隊史第6次封后。中央社記者李晉緯攝 107年4月3日

（中央社記者李晉緯台北3日電）大專女足金靴獎得主王奕涵今天在冠軍賽操刀12碼罰球，踢進關鍵一球助台師大以1比0擊敗台體大，隊史第6次封后，首次踢大專聯賽的她表示，非常開心傷癒復出就能幫球隊奪冠。



106學年度大專足球運動聯賽今天在台北田徑場進行，下午首戰由國立台灣師範大學、國立台灣體育運動大學爭奪公開女生組第一級冠軍，過去14屆的大專女足，僅屏東大學在104學年度拿過一次冠軍，剩下13次冠軍由拿過8冠的台體大、曾獲5冠的台師大聯手包辦。



今天比賽開踢後，台灣體大在禁區內出現手球，讓台灣師大獲12碼罰球機會，王奕涵刁鑽的射門讓對方守門員即便拚盡全力，球仍從手邊溜進門，台師大在比賽第22分鐘率先進球，也在上半場取得一球領先。



比賽進入尾聲，讓台體大急欲反攻，靠著一次長傳，埋伏在小禁區內的陳思涵在比賽第80分鐘頭槌破網，但被判越位進球不算，讓台體大氣勢大為受挫，最終台師大就以1比0擊敗台體大。



談到這次出賽7場踢進5球拿下金靴獎、並在今天為球隊踢進關鍵12碼罰球的王奕涵，台師大總教練周台英表示，王奕涵在本屆賽事踢進最多球，近況極佳且信心十足，所以選她操刀12碼，也確實收到效果。



目前大二的王奕涵則表示，她因為在高中聯賽中傷了右膝十字韌帶，大一時開刀休息一年專心復健，這是她首度踢大專聯賽，「很開心一回來踢比賽就奪冠」，今天罰踢12碼時因為知道那球很關鍵，所以怕罰不進而很緊張，「還好最後送了一份禮物給學姐們」。



周台英提到，除了王奕涵的表現，長期在中華女足的朱芳儀、林雅涵這次擔任球隊教練，為學妹安排訓練，也不斷為學妹打氣、給她們信心，也是這次球隊一路踢下冠軍的關鍵。



朱芳儀和林雅涵表示，隊上人少又有傷兵問題，但「不上就沒人了」，讓大家心態上都很積極，她們兩人雖然身兼多職，並要來回高雄、台北幫助學妹練球，身體上非常勞累，但能幫學妹把基本動作練紮實、提升她們的信心，犧牲非常值得。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070403