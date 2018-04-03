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新加坡田徑公開賽 台灣小將盼奪4金

發稿時間：2018/04/03 17:25

最新更新：2018/04/03 17:25

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（中央社記者黃自強新加坡3日專電）新加坡田徑公開賽即將開賽，台灣小將繼去年獲3金2銀1銅佳績後，今年再度派出年輕好手參賽，盼能奪4金的好成績。

新加坡田徑公開賽是東協國家重要的體育賽事，今年賽事將於4月中旬開賽。台灣隨隊教練許唐漢今天告訴中央社記者，台灣選手去年賽事表現亮眼，今年也將再接再厲，盼更上層樓。

許唐漢指出，這次共有11名台灣年輕新秀參加2018年新加坡田徑公開賽，參與跳遠、三級跳遠、撐竿跳、100公尺短跑等項目。

他認為，台灣參賽選手雖是年輕新秀，但實力相當堅強，均具問鼎金牌的堅強實力。士林高商撐竿跳好手吳家如在2018南投國際室內撐竿跳邀請賽中，跳出4公尺05的佳績，也達到今年8月在印尼雅加達參與亞洲運動會參賽標準。

在女子100公尺賽事部分，許唐漢指出，台灣小將廖晏均在今年3月的新北市全國青年盃田徑錦標賽中，跑出11.64秒成績，不僅獲選參加今年亞洲運動會，更有機會挑戰冠軍賽奪金。

在三級跳遠部分，李奎龍在新北市全國青年盃田徑錦標賽中跳出16公尺08的成績，這次參賽則有機會奪冠，並挑戰16公尺25的亞洲運動會參賽標準。

另外，文華佑今年在新北市全國青年盃田徑錦標賽，打破國內保持近32年的U18全國紀錄，跳出7公尺69的成績，參賽實力也不容小覷。

許唐漢強調，這次代表台灣參與新加坡田徑公開賽選手實力相當堅強，也是田徑協會極力培養的年輕新秀，從台灣小將最近賽事表現觀察，奪牌機會相當大。（編輯：陳惠珍）1070403

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