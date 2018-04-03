黃國昌舉發贊助服裝又申請補助 泳協：抹黑

（中央社記者蘇龍麒、龍柏安台北3日電）時代力量立委黃國昌今天表示，泳協接受廠商贊助發給選手外套，又向體育署申請補助，是明確犯罪行為，要求體育署不要包庇。泳協表示，抹黑。體育署表示，如違法，依法處分。



時代力量立委黃國昌、徐永明、前游泳國手唐聖捷上午在立法院共同召開記者會。



黃國昌說，2016年東京游泳公開賽，選手身上穿的外套是廠商贊助的，但仔細一看報帳資料，東京游泳公開賽中有服裝費23件、每件新台幣1200元，共計2萬7600元，香港公開賽也有服裝費25人，共計3萬元。



他說，比對所有出去比賽的選手名單有高度重疊，還是申請買了兩套服裝，並且向體育署申請經費，兩張發票開出時，這些服裝根本不存在。



黃國昌呼籲體育署「不要再包庇了」，這是明確的犯罪行為，呼籲檢調加快偵辦的腳步。



唐聖捷說，泳協過去有很多誇張的行徑，陸續被媒體報導出來，現在又看到利用服裝詐領費用，泳協把選手當成什麼，把選手當成賺錢的工具嗎？



他說，體育署身為主管機關，長久沒有把監督角色做好，泳協才敢這麼膽大包天做出這些事情。



唐聖捷說，很多單項協會在日前改選時，操控改選的制度、球員兼裁判。他說，一個號稱民主進步的政黨，卻縱容體育改革這樣的不公不義，執政黨能夠對全民交代嗎？



游泳協會理事長許東雄下午氣憤地表示，立委的指控與爆料都是抹黑，他強調這些年來泳協早沒和廠商有任何合作關係，如果有選手拿到贊助商給的衣服，那也是選手與贊助商有代言、或有合約關係，他反問：「協會總不能只買沒有獲得廠商贊助選手的衣服吧，當然是所有選手都要一視同仁。」



他說，泳協近5年都沒獲得廠商服裝贊助，若有選手與廠商有個人簽約代言，也僅限於少部分，國家隊出國比賽，協會當然要幫所有選手添購服裝。



體育署表示，針對立委提出的質疑，體育署責無旁貸將要求國訓中心配合司法調查，釐清事實，此外現行國體法規定，特定體育團體就其財務及會計事項，不得有匿報或虛報情事，本署將加強查察及監督，如有違反事實，依法處分。（編輯：溫貴香）1070403