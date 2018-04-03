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陽岱鋼遭觸身球擊中 左手骨折

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大專男足輔大稱王 徐宏銍進球送啟蒙教練

發稿時間：2018/04/03 19:10

最新更新：2018/04/03 20:13

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大專足球聯賽公開組男一級冠軍戰3日登場，輔大隊長徐宏銍（前左）率先進球，終場前隊友馬良丞（前右）再趁機破網，讓輔大以2比0踢下冠軍。徐宏銍並以吸手指的動作將喜悅獻給剛當媽媽的啟蒙教練廖櫻灣。中央社記者李晉緯攝　107年4月3日大專足球聯賽公開組男一級冠軍戰3日登場，輔大隊長徐宏銍（前左）率先進球，終場前隊友馬良丞（前右）再趁機破網，讓輔大以2比0踢下冠軍。徐宏銍並以吸手指的動作將喜悅獻給剛當媽媽的啟蒙教練廖櫻灣。中央社記者李晉緯攝　107年4月3日

（中央社記者李晉緯台北3日電）輔大、北市大兩隊激烈纏鬥，最終輔大以2比0擊敗北市大在大專盃足球賽稱王。今天徐宏銍進球後比了吸大拇指的動作，賽後他說，這是因為要把進球送給小孩剛滿月的教練廖櫻灣。

106學年度大專足球運動聯賽今天在台北田徑場進行，下午最後一場比賽由台北市立大學、輔仁大學爭奪公開男生組第一級冠軍。

這場比賽戰況膠著，雙方求勝企圖心強，比賽中肢體碰撞不斷，兩隊共累積12張黃牌、2張紅牌，比賽激烈程度由此可見一斑。

雙方在上半場以0比0戰成平手，比賽進入下半場，徐宏銍一次帶球切入後分給右線的衛懋庭，衛懋庭禁區內一個轉身創造出攻門機會，但他在吸引防守球員及對方門將後，將球回傳給進攻機會更好的徐宏銍，只見徐宏銍於比賽第77分鐘，在門前輕鬆把球踢進，這球讓輔大先馳得點。

輔大在比賽第88分鐘，靠馬良丞的進球拉開領先，最終以2比0擊敗北市大拿下冠軍。

輔大教練洪慶懷表示，隊上6名4年級球員，早在一年前就告訴他「要為輔大拿下冠軍」，如今選手們實現諾言，讓他十分感動。

輔大今天率先進球的隊長徐宏銍表示，這是他最後一次踢大專盃，也是他首次在國內拿下聯賽冠軍，「以前每次比賽，最好就是第2名」，因此這個冠軍意義非凡。

徐宏銍提到，今天他進球後，他比了個吸大拇指的動作，因為他的啟蒙教練是桃園橋愛國小的廖櫻灣，廖櫻灣新生的小孩剛滿月，所以他用這個動作，表示將勝利送給廖櫻灣。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070403

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