鄭鎧文上一軍 陳傑憲4日歸隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊鄭鎧文今年春訓調整較慢，未能擠進開季名單內，近期二軍狀況不錯，3日剛升上一軍就擔任先發第6棒。中央社記者黃巧雯攝 107年4月3日

（中央社記者黃巧雯桃園3日電）中華職棒統一獅隊鄭鎧文今年春訓調整較慢，未能擠進開季名單內，近期二軍狀況不錯，今天剛升上一軍就先發第6棒，陳傑憲明天也將歸隊，將重返開路先鋒。



鄭鎧文今年二軍前3場比賽11打數敲出4支安打，包括2發全壘打，打擊近況火熱，統一獅今天將鄭鎧文升上一軍，對戰Lamigo桃猿擔任先發第6棒。



統一獅總教練黃甘霖今天表示，由於羅國龍1日跑壘拉傷，因此將鄭鎧文升上一軍，他強調想法很簡單，「給狀況好先上，有傷就休息，二軍上來就是要大膽用他 」。



先前鄭鎧文因春訓調整較慢，未能擠進開季26人名單，黃甘霖透露，當時也勉勵鄭鎧文不要灰心，要準備好，隨時可能升上一軍。



鄭鎧文去年僅出賽49場，出賽數銳減，敲出24支安打，包括8發全壘打，打擊率1成67，鄭鎧文表示，由於想求表現，容易想太多，今年待在二軍期間，試著讓自己放輕鬆，不要想太多，打擊時就用本能反應去打。



另一名開季暫待二軍的陳傑憲，目前在二軍比賽已達到當初設定15個打席的目標，加上今天在二軍比賽也有單場2安的演出，黃甘霖表示，陳傑憲明天將向球隊報到，將有利球隊調度、安排棒次，預計將重新回到開路先鋒的位置。（編輯：方沛清）1070403