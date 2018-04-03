SBL富邦逆轉勝達欣 系列賽扳成2比2平

（中央社記者龍柏安台北3日電）被逼到淘汰邊緣的富邦勇士，今天克服最多20分落後，靠著林書緯全場27分、10助攻帶領，歷經延長賽以94比85逆轉勝臺北達欣工程，將5戰3勝制系列賽扳成2比2平。



第15季SBL首輪季後賽，今天在桃園巨蛋進行2場比賽，沒有退路的富邦若再輸球，賽季就將提前結束，就算第2節落後高達20分，球員仍沒放棄，靠著第3節一波29比17的攻勢成功止血，並在第4節逆勢超前。



富邦在第4節最後47.3秒，沒能守住達欣張家榮的切入上籃，讓對手將比分追平，加上自己最後一波進攻又沒能投進，比賽只能「加班」分勝負。



延長賽林書緯與張伯維各自飆進1記3分球，成功拉開比數，終場反倒以9分之差逆轉勝，雙方明將休兵一天，週四晚間進行決戰。



富邦控衛林書緯今天火力噴發，對於自己的好表現，他並不在意，強調打得再好也過去了，他倒是推崇隊友，「每個人都打得很棒、很積極，就算落後我們沒有放棄，努力把分數追回來」。



林書緯承認，在面對大比分落後下，球員很容易就放掉比賽，但是他們選擇團結在一起，他說：「這是靠著團隊的努力。」



達欣上半場3分球準得嚇人，團隊累積12次出手投進8球，命中率達66.7%，其中光是後衛林冠綸個人就4投4中，最多以49比29領先，沒想到下半場含延長賽火力衰退，團隊3分球13投僅中2，加上富邦團隊戰力發揮得宜，意外翻船吞敗。（編輯：方沛清）1070403