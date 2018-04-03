SBL夏普提前畢業 金酒晉級季後賽第2輪

（中央社記者龍柏安台北3日電）金門酒廠今靠著張文平上半場就轟下20分，全場25分帶領，上半場就領先對手30分，終場94比60擊敗台灣啤酒，在季後賽首輪系列賽以3比1淘汰對手，率先晉級第2輪。



第15季SBL季後賽首輪，今在桃園巨蛋進行2場對決，稍早富邦勇士克服第2節最多20分落後，歷經延長賽以94比85逆轉擊敗臺北達欣工程，將戰局扳成2比2平，而金酒沒讓相同劇本發生在自己身上，上半場靠著張文平3分球6投5中，獨拿20分帶領，半場打完就已取得51比21大幅領先。



背水一戰的台啤，球隊「救世主」洋將夏普（Walter Sharpe）因深陷犯規麻煩，全場只打了17分29秒就領到5犯，還在第3節剩下5分03秒提前離場，等同提前宣判台啤死刑。



夏普退場後，金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）禁區簡直予取予求，他拿下全場最高的27分、16籃板、4助攻與3阻攻，徹底宰制禁區，讓台啤只能看著比分越拉越開。



金酒順利晉級季後賽第2輪後，是隊史繼第5季米迪亞精靈（金酒前身）後，第2度闖進4強，不過SBL自第12季將季後賽改制成3輪後，則是首次成功從首輪出線。



金酒總教練吳俊雄坦言，能夠闖進季後賽第2輪，對球隊而言這是個新的里程碑，挺過開季震盪，球員表現越來越好，加上洋將拉莫斯對球隊整體的表現幫助非常大，他也盼望季後賽第2輪時，球員能延續目前的好表現。（編輯：方沛清）1070403