942場轟破20分 詹姆斯位居史上第3

（中央社記者龍柏安台北4日綜合報導）美國職籃（NBA）克里夫蘭騎士一哥詹姆斯（LeBron James），今主場迎戰暴龍轟下全場最高的27分、10籃板，率隊112比106擊敗東區龍頭暴龍，拿下主場7連勝。



詹姆斯全場14投8中，包括3分球6投中3，另操刀11罰8中，攻下最高的27分，這也是他生涯第942場比賽得分突破20分大關，超越湖人退役超級球星布萊恩（Kobe Bryant）的941場，單獨躍居史上第3。



聯盟史上生涯單場得分突破20分排名第一位，是名人堂球星「郵差」馬龍（Karl Malone）的1134場，排名第2則是湖人傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1122場。



由於例行賽已接近尾聲，各隊都在為季後賽爭取更佳席次，全力保有主場優勢。騎士確定無緣爭取東區前2種子，仍有費城76人緊追在後，目前與騎士僅有0.5場勝差。



此外，目前以55勝22負暫居東區龍頭寶座的暴龍，近況不算太好，近10場比賽僅拿下5勝5負，勝率恰巧過半，「綠衫軍」賽爾蒂克則以53勝24負位居第2，與暴龍僅有2場勝差，仍有機會取而代之。



暴龍戰情告急，總教練凱西（Dwane Casey）倒是顯得老神在在，「這對我們來說是好事，去年我們面對一些所謂重建中的球隊，我們經常可以贏到15、20分，這對我們打季後賽沒有幫助，最近我們和強隊包括騎士、賽爾蒂克交手，可以幫助我們準備季後賽，透過他們來告訴我們，哪些地方我們必須變得更好。」（編輯：黃瑞弘）1070404