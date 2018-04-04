/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道YouTube陳香梅貿易戰
>rss

雅加達亞運選手村設施俱全 迎接1.5萬名選手

發稿時間：2018/04/04 11:27

最新更新：2018/04/04 12:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
雅加達亞運選手村完工，將迎接1萬5000名各國選手入住。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日雅加達亞運選手村完工，將迎接1萬5000名各國選手入住。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日

（中央社記者周永捷雅加達4日專電）7棟煥然一新高樓、日常生活設施一應俱全的雅加達選手村已經完工。選手村內附設24小時便利商店、會議室及醫療保健室，迎接1萬5000名各國選手入住。

走進雅加達葛馬約蘭（Kemayoran）的選手村，門口立起可愛討喜的亞運吉祥物天堂鳥賓賓（BHIN-BHIN）、巴島花鹿阿東（ATUNG）、爪哇犀牛卡卡（KAKA），迎接訪客到來。

7棟嶄新的淺灰色、黃色大樓成為當地新地標。一旁的公園廣場草木扶疏、遍地草皮綠意盎然。這個新社區不是雅加達新的高級公寓建案，而是迎接8月登場的亞運選手村。

選手村主任安卓萬（Andrewan）接受中央社記者訪問表示，7棟大樓中有一棟是給工作人員入住，6棟提供給參加亞運的各國選手及代表團人員入住。

6棟大樓約可容納1萬5000名選手入住，每棟大樓的公共空間及選手的房間都有無線寬頻（WiFi）供使用。選手村內外屆時將有1000名維安人員進駐。

6棟大樓有4棟是32層樓、2棟是24層樓，每一棟大樓內都附設卡拉OK、24小時便利商店、會議室、健身中心、戶外運動區。選手村也提供每位選手每天3件衣服免費送洗的洗衣服務。

選手村內多為2房1廳1衛浴的單位，面積約為36平方公尺。房內設施包括冷氣及沙發、桌子等基本家具。

此外，選手村內也有醫療保健室，提供各國選手基本的醫療照護需求。

選手村一旁已豎立亞運和各國旗幟，象徵歡迎各國選手到來。位在顯眼處的中華奧會旗幟隨風飄揚，迎接台灣選手到來。

第18屆亞洲運動會將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行。（編輯：陳惠珍）1070404

位在顯眼處的中華奧會旗幟隨風飄揚，迎接台灣選手到來。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日位在顯眼處的中華奧會旗幟隨風飄揚，迎接台灣選手到來。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日
位於雅加達的亞運選手村門口，立起可愛討喜的亞運吉祥物天堂鳥賓賓、巴島花鹿阿東和爪哇犀牛卡卡。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日位於雅加達的亞運選手村門口，立起可愛討喜的亞運吉祥物天堂鳥賓賓、巴島花鹿阿東和爪哇犀牛卡卡。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日
雅加達亞運選手村完工，圖為雙人房的選手房間。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日雅加達亞運選手村完工，圖為雙人房的選手房間。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP