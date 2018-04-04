雅加達亞運選手村設施俱全 迎接1.5萬名選手

雅加達亞運選手村完工，將迎接1萬5000名各國選手入住。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日

（中央社記者周永捷雅加達4日專電）7棟煥然一新高樓、日常生活設施一應俱全的雅加達選手村已經完工。選手村內附設24小時便利商店、會議室及醫療保健室，迎接1萬5000名各國選手入住。



走進雅加達葛馬約蘭（Kemayoran）的選手村，門口立起可愛討喜的亞運吉祥物天堂鳥賓賓（BHIN-BHIN）、巴島花鹿阿東（ATUNG）、爪哇犀牛卡卡（KAKA），迎接訪客到來。



7棟嶄新的淺灰色、黃色大樓成為當地新地標。一旁的公園廣場草木扶疏、遍地草皮綠意盎然。這個新社區不是雅加達新的高級公寓建案，而是迎接8月登場的亞運選手村。



選手村主任安卓萬（Andrewan）接受中央社記者訪問表示，7棟大樓中有一棟是給工作人員入住，6棟提供給參加亞運的各國選手及代表團人員入住。



6棟大樓約可容納1萬5000名選手入住，每棟大樓的公共空間及選手的房間都有無線寬頻（WiFi）供使用。選手村內外屆時將有1000名維安人員進駐。



6棟大樓有4棟是32層樓、2棟是24層樓，每一棟大樓內都附設卡拉OK、24小時便利商店、會議室、健身中心、戶外運動區。選手村也提供每位選手每天3件衣服免費送洗的洗衣服務。



選手村內多為2房1廳1衛浴的單位，面積約為36平方公尺。房內設施包括冷氣及沙發、桌子等基本家具。



此外，選手村內也有醫療保健室，提供各國選手基本的醫療照護需求。



選手村一旁已豎立亞運和各國旗幟，象徵歡迎各國選手到來。位在顯眼處的中華奧會旗幟隨風飄揚，迎接台灣選手到來。



第18屆亞洲運動會將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行。（編輯：陳惠珍）1070404





位在顯眼處的中華奧會旗幟隨風飄揚，迎接台灣選手到來。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日

位於雅加達的亞運選手村門口，立起可愛討喜的亞運吉祥物天堂鳥賓賓、巴島花鹿阿東和爪哇犀牛卡卡。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日