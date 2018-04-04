76人扯爛籃網 相隔28年再拉11連勝

（中央社記者龍柏安台北4日綜合報導）美國職籃（NBA）費城76人隊經過多年重建，今年總算鹹魚大翻身，今有8名球員得分達到雙位數，靠均衡火力121比95扯破籃網，隊史相隔28年後再次拉出11連勝。



過去5季76人就有3季勝場數不足20場，其中還在2015-16球季，寫下10勝72負、隊史次爛的戰績，但靠著球隊近年「擺爛」有成，換得高順位的選秀權，76人緩步成長，今年總算盼來收成。



76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因左眼眼眶骨折，連續第3場比賽缺陣，季後賽首輪是否來得及歸隊也有變數，不過76人在內線少了王牌主力的情況下，依舊打爆布魯克林籃網隊，迎來近28年來首次的11連勝，且近9場比賽淨勝分都達雙位數，同步寫下隊史新猷，並超越火箭，成為本季唯一能連續9場比賽都贏對手兩位數的球隊。



由於例行賽已接近尾聲，各隊都在力爭排名希望在季後賽開打前取得較佳席次、進而保有主場優勢，76人總教練布朗（Brett Brown）大方表示：「我們不會隱藏目標，我們希望擁有主場優勢。」



76人今天贏球後，戰績47勝30負暫排在東區第4，距離「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士，僅有0.5場勝差，台灣時間4月7日76人將與騎士正面交鋒，這也是76人排名能否繼續向上爬升的關鍵戰役。（編輯：劉政權）1070404