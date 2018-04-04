/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道YouTube陳香梅貿易戰
>rss

大谷翔平3分砲 大聯盟首轟出爐[影]

發稿時間：2018/04/04 11:40

最新更新：2018/04/04 13:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 日籍球星大谷翔平4日迎戰印地安人隊敲出3分砲，大聯盟生涯首轟出爐。（共同社提供）日籍球星大谷翔平4日迎戰印地安人隊敲出3分砲，大聯盟生涯首轟出爐。（共同社提供）

（中央社記者黃巧雯台北4日綜合報導）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平繼首勝、首安開張後，今天迎戰印地安人隊敲出3分砲，大聯盟生涯首轟出爐。

大谷翔平在天使與印地安人一役中，先發擔任DH、打第8棒，前兩個打席都敲出安打，包括一局下從印地安人隊投手湯姆林（Josh Tomlin）手中轟出3分砲，個人在大聯盟首發全壘打出爐，生涯在大聯盟第6個打席就開轟。

大谷翔平敲出全壘打後，也立即登上大聯盟官網首頁報導。

大谷翔平先前在開幕戰首戰就敲出安打，日前首度登板先發出戰運動家隊，也繳出6局失3分，被敲出3支安打，包括1發3分砲的優質先發成績，收下個人首勝。（編輯：黃瑞弘）1070404

大谷翔平首轟開張 單場3安打

（中央社記者黃巧雯台北4日綜合報導）美國職棒洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平在拿下首勝後，今天第2次以打者身分出戰印地安人隊，在生涯第6個打席就轟3分砲，單場3安打，向外界展現投打二刀流實力。

大谷翔平3月30日（台灣時間）在大聯盟首戰客場對戰奧克蘭運動家隊，首打席首顆球就敲安打，但之後再無建樹，單場5打數1安打，打擊率2成；4月2日（台灣時間）再以投手身分對決運動家，初登板先發就繳出6局失3分的成績，拿下大聯盟首勝。

在首安、首勝到手後，大谷翔平今天第2次以打者身分先發擔任指定打擊、打第8棒出戰印地安人隊，第一局上場打擊，在二、三壘有人的情況下，轟出3分砲，在大聯盟生涯第6個打席就開轟，也是生涯首轟。

大谷翔平開轟後，走回休息室，隊友們最初仍專注場上，直到大谷翔平雀躍地撲向其中一名隊友後，其他隊友才一湧而上，包圍大谷翔平為他歡呼。

大谷翔平此役4打數3安打，包含一發3分砲，3分打點進帳，還為球隊跑回2分，吞下1次三振，連日來的好表現，也一掃春訓投打表現不理想的陰霾，終場天使隊以13比2擊敗印地安人。

另一場洋基隊與光芒隊之戰，同樣精彩，洋基隊葛雷戈里斯（Didi Gregorius）今天火力全開，單場4打數4安打，包括雙響砲，還有1次保送，單場貢獻8打點，寫下洋基隊游擊手單場最多打點紀錄。

不過，「怪力男 」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年轉戰洋基後，今天首度在主場出賽，5打數吞下難堪的5次三振，儘管洋基隊仍以11比4大勝光芒隊，但史丹頓仍難逃球迷噓聲伺候。

史丹頓自認表現不理想，他說：「有這樣的表現，是應該得到噓聲。」（編輯：黃于）1070404

So this Ohtani kid can play huh?

MLB ⚾（@mlb）分享的貼文 於 張貼

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 大谷翔平大聯盟
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP