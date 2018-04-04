大谷翔平3分砲 大聯盟首轟出爐[影]

（中央社記者黃巧雯台北4日綜合報導）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平繼首勝、首安開張後，今天迎戰印地安人隊敲出3分砲，大聯盟生涯首轟出爐。



大谷翔平在天使與印地安人一役中，先發擔任DH、打第8棒，前兩個打席都敲出安打，包括一局下從印地安人隊投手湯姆林（Josh Tomlin）手中轟出3分砲，個人在大聯盟首發全壘打出爐，生涯在大聯盟第6個打席就開轟。



大谷翔平敲出全壘打後，也立即登上大聯盟官網首頁報導。



大谷翔平先前在開幕戰首戰就敲出安打，日前首度登板先發出戰運動家隊，也繳出6局失3分，被敲出3支安打，包括1發3分砲的優質先發成績，收下個人首勝。（編輯：黃瑞弘）1070404



大谷翔平首轟開張 單場3安打



（中央社記者黃巧雯台北4日綜合報導）美國職棒洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平在拿下首勝後，今天第2次以打者身分出戰印地安人隊，在生涯第6個打席就轟3分砲，單場3安打，向外界展現投打二刀流實力。



大谷翔平3月30日（台灣時間）在大聯盟首戰客場對戰奧克蘭運動家隊，首打席首顆球就敲安打，但之後再無建樹，單場5打數1安打，打擊率2成；4月2日（台灣時間）再以投手身分對決運動家，初登板先發就繳出6局失3分的成績，拿下大聯盟首勝。



在首安、首勝到手後，大谷翔平今天第2次以打者身分先發擔任指定打擊、打第8棒出戰印地安人隊，第一局上場打擊，在二、三壘有人的情況下，轟出3分砲，在大聯盟生涯第6個打席就開轟，也是生涯首轟。



大谷翔平開轟後，走回休息室，隊友們最初仍專注場上，直到大谷翔平雀躍地撲向其中一名隊友後，其他隊友才一湧而上，包圍大谷翔平為他歡呼。



大谷翔平此役4打數3安打，包含一發3分砲，3分打點進帳，還為球隊跑回2分，吞下1次三振，連日來的好表現，也一掃春訓投打表現不理想的陰霾，終場天使隊以13比2擊敗印地安人。



另一場洋基隊與光芒隊之戰，同樣精彩，洋基隊葛雷戈里斯（Didi Gregorius）今天火力全開，單場4打數4安打，包括雙響砲，還有1次保送，單場貢獻8打點，寫下洋基隊游擊手單場最多打點紀錄。



不過，「怪力男 」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年轉戰洋基後，今天首度在主場出賽，5打數吞下難堪的5次三振，儘管洋基隊仍以11比4大勝光芒隊，但史丹頓仍難逃球迷噓聲伺候。



史丹頓自認表現不理想，他說：「有這樣的表現，是應該得到噓聲。」（編輯：黃于）1070404





So this Ohtani kid can play huh? MLB ⚾（@mlb）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 3 日 7:58 下午 張貼