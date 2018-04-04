不怕澳觀眾叫陣 英格蘭泳將：放馬過來

（中央社澳洲黃金海岸4日綜合外電報導）英格蘭游泳好手將在大英國協運動會大展身手，面對的是有地主觀眾助陣、來勢洶洶的澳洲隊，在奧運蛙式金牌得主比提（Adam Peaty）率領與隊長信心喊話下，將全力以赴。



英格蘭選手已有心理準備，預期游泳比賽6日登場時，地主觀眾可能會無禮地對待他們，但隊長向他們打下強心針，相信他們可以臨危不亂。



隊長羅賓茲（Grant Robins）受訪時告訴法新社：「澳洲隊實力堅強，他們是我們要打敗的隊伍。他們在幾乎所有項目都所向披靡，訓練出一批批優異的游泳健將。」



參加過大英國協運動會（Commonwealth Games）的羅賓茲又說：「觀眾不會給你好臉色看。我們說過，『我們退場時，觀眾不會太友善。』我們告訴泳將們，『按照你的比賽計畫走、好好感受現場氣氛，但不要害怕！』一切都會很有趣、好玩，但沒那麼輕鬆。」



澳洲游泳選手也不是省油的燈，但羅賓茲強調，地主隊與英格蘭對手在泳池上將「互相尊重」。



他說：「這是一場耗費體力的運動。等到（賽前）進入冷卻室後，大家就沒有顧忌了，一心求勝。」



羅賓茲說：「不過，澳洲群眾懂很多，他們欣賞高品質的比賽，但願我們能讓比賽有看頭，至少贏得觀眾的掌聲。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070404