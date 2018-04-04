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伍茲強勢復出 名人賽看老虎表現

發稿時間：2018/04/04 12:31

最新更新：2018/04/04 12:31

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（中央社喬治亞州奧古斯塔3日綜合外電報導）美國奧古斯塔國家高球俱樂部的杜鵑花正豔，「老虎熱」同場較勁，燒得如火如荼。14座大賽冠軍老虎伍茲雖只是名人賽眾家高手之一，但他的表現，保證經典。

法新社報導，放眼東山再起、躋身高球史最偉大球員之林的伍茲（Tiger Woods）今天表示：「我不認為有誰最被看好。」

他希望超越「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）18座大賽冠軍紀錄，自2008年美國公開賽（US Open）第14度奪得大賽冠軍之後，伍茲已沉寂多時。

他有4件名人賽冠軍綠夾克，但受危及職涯的背傷所苦，已兩年沒在雄偉的奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National）打球。

去年4月接受脊椎融合手術後，伍茲終於揮別傷痛，開年5場PGA美巡賽，他拿到一次亞軍、一次並列第5。這是2015年來伍茲最稱頭的表現，讓人不禁又對他有了期待。

伍茲自己也解釋不來，為何下背部脊椎動了手術之後，揮桿速度和擊球距離還能這麼讓人印象深刻。

奧古斯塔國家高球俱樂部的果嶺起伏大，球滾動速度快，是出了名的難打，但伍茲自己知道，球場不是擋在前頭的唯一障礙。

都拿過名人賽冠軍的米克森（Phil Mickelson）和華森（Bubba Watson）最近捷報頻傳，展現出想贏名人賽的企圖心。米克森3月結束近5年的冠軍荒，華森在加州里維拉鄉村俱樂部球場（Riviera）奪冠，終結兩年沒封王的乾旱期後，接著舉起了WGC埃森哲比洞錦標賽（WGC Match-Play）的冠軍盃。

而北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）想披上生涯首件綠夾克、完成生涯大滿貫，3月在灣丘（Bay Hill）拿到的冠軍，更增添了他的信心。

伍茲說：「我想，今年名人賽之所以會很好看，正是因為同時間有這麼多人打得很好。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070404

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