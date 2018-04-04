U18東岸聯盟穀保勝台中市 錯誤中成長

2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽4日在台東開打，穀保家商隊（圖）首戰與台中市聯隊交手，終場以2比1擊敗台中市聯隊。中央社記者謝靜雯攝 107年4月4日

（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽開打，穀保家商隊先發投手李慶隆5局好投，率隊以2比1擊敗台中市聯隊，雖攻守跑壘都有瑕疵，但總教練周宗志表示，「這是成長的代價」，會再叮嚀球員。



2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽開打，穀保家商此次分兩隊參賽，穀保家商隊以低年級球員為主，另外加入3名秀峰高中棒球隊成員，備戰玉山盃青棒選拔賽，另一隊為穀保家商單一球隊組成的新北市聯隊，備戰王貞治盃青棒選拔賽。



穀保家商隊首戰與台中市聯隊交手，台中市聯隊由西苑高中、興大附農共同組隊，穀保高一投手李慶隆先發，總計用64球投5局，被敲5支安打，投出4次三振，失掉一分責失分，表現不錯。



今天穀保首局靠著接連安打、高飛犧牲打先拿一分，4局台中市聯隊靠著李丞齡二壘打、姚雨翔安打送回追平分，穀保4局下靠著接連安打、失誤，跑回超前分。



穀保總教練周宗志表示，今天投手表現不錯，打擊比較不理想，打擊、守備、跑壘都有發生一些嚴重的失誤，「但這是要付出的代價，成長過程中會有錯誤產生，要教導他們如何去面對和改正」，也希望透過此次比賽，磨練經驗，讓他們透過高強度比賽快速成長。



新北市聯隊今天與成功商水交手，新北市聯隊打擊發揮，賴宇文代打開轟，率隊以8比1、7局提前拿下勝利；周宗志表示，賴宇文本來就有不錯的打擊實力，但相對穩定性沒有這麼好，比賽會跟秦佳年輪替，多以代打、守備身份上場。（編輯：方沛清）1070404



