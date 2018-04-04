穀保李慶隆首先發好投 保持危機感拚國手

（中央社記者謝靜雯台東4日電）穀保家商高一投手李慶隆首度在正式對外盃賽投先發，今天Ｕ18東岸聯盟對台中市聯隊5局好投，率隊拿勝；李慶隆國中因傷影響出賽，高中保持危機感，希望能拚進國手。



李慶隆國中時期因為手肘開刀，休息了一段時間，直到國三才開始投球，進到穀保家商以後，剛開始以後援、中繼為主；李慶隆表示，剛進到穀保時會怕比別人差，「國三才開始回來投球，經驗和球速都沒有這麼好」。



經過一個學期的磨練，也跟著球隊拿下年初高中棒球聯賽（木棒組）冠軍，李慶隆更有自信，也不再緊張，但他也提到，「雖然現在有位置，但還是要有危機感，其他人也在進步，暑假還會有新生進來」，不能鬆懈。



穀保總教練周宗志表示，李慶隆是值得培養的潛力球員，高一最快球速就可以投到148公里，今天首度對外比賽先發出賽，表現不錯，均速維持在142、143公里左右，但還需要加強續航力。



周宗志表示，李慶隆先前都定位在牛棚，5月陸續展開的選拔賽，有考慮將他拉到先發，但還是要考量整體投手戰力才會做最後的決定。



李慶隆今天對台中市聯隊先發投5局，被敲5支安打，失掉一分責失分，表現不錯，他給自己的表現打「85分」，認為自己搶好球數的部分要再加強，但也提到在壘上有人時，都能順利化解危機；過去沒有國手資歷，李慶隆看著隊友拿著中華隊的行李袋直呼：「很帥」，也想拚中華代表隊資歷。（編輯：方沛清）1070404