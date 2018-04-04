U16男籃錦標賽 中華隊不敵伊朗

（中央社記者龍柏安台北4日電）金華國中小將陳將双，今天在U16亞洲青少年男籃錦標賽小組賽第2戰，轟下全隊最高的20分、15籃板，中華隊一度領先伊朗8分，可惜第4節被對手超前，終場84比93不敵伊朗。



2018年U16亞洲青少年男籃錦標賽，今天在中國佛山進行第3天賽程，中華隊首役痛宰澳門，只要今天擊敗伊朗，就能以分組頭號種子之姿挺進8強，無奈中華隊輸球後，僅以分組第2晉級12強，明晚6時將和D組排名第3的黎巴嫩爭搶8強門票。



今年高中籃球聯賽（HBL）冠軍賽MVP、松山高中主控林勵，全場出賽28分鐘，累積12投僅中2，包括3分線外6次出手僅1中，靠著10罰8中拿下13分、4抄截、3籃板與3助攻，可惜他在第4節提前領到5犯離場。



中華隊第2節一度取得8分領先，可惜好景不常，伊朗隨即拉出一波17比2的攻勢逆轉戰局，中華隊一路苦苦追趕，第3節短暫超前2分，無奈對手很快又重整旗鼓，從此一路領先直至終場。



伊朗陣中199公分的大前鋒阿格賈普爾（Matin Aghajanpour），今天讓中華隊吃足苦頭，他全場累積28投15中，外帶8罰6中，轟下全場最高的39分、10籃板，中華隊完全拿他沒輒，加上團隊籃板又以53比65落後，沒能拿下分組2連勝直接晉級8強。（編輯：方沛清）1070404