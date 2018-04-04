陳鴻文對決老東家 葉君璋：調度考量

（中央社記者黃巧雯新北4日電）中華職棒富邦悍將今天派出投手陳鴻文先發對決老東家中信兄弟，總教練葉君璋說，主要考量登錄球員緣故，若洋投布魯斯先發，需調一名球員下二軍，但陳鴻文先發，不需有人異動。



中信兄弟去年季後釋出7人，就有蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙等5人今年轉戰富邦，富邦今天本季首度與中信兄弟交手，安排投手陳鴻文先發，這也是陳鴻文去年遭到中信兄弟釋出、轉戰富邦後，首度對決老東家。



由於3月30日陳鴻文才剛先發，僅休息4天，再度登板，而非派洋投布魯斯上場，葉君璋解釋，主要是登錄一軍名單名額限制，若讓目前二軍的布魯斯先發，需調一名球員下二軍，但陳鴻文先發，不需有人異動。



談到去年遭到中信兄弟釋出的球員，本季首度對決老東家是否會有壓力，葉君璋認為，「應該還好」，球員異動在台灣很特別，但在國外很平常。



葉君璋說，若球員會有壓力，應該來自春訓期間對自己的期待，希望球季開始就有好表現，若狀況不如預期，球員就會比較心急。



富邦陣中洋投伍鐸今年同樣從中信兄弟轉披富邦戰袍，談到若未來對戰中信兄弟，伍鐸表示，無論是對戰哪一支球隊，都會照著備戰先發的方式調整，比賽時全力以赴。



伍鐸透露，中信兄弟打線完整，沒有特別想對決哪名打者，而他每次出賽就是做好先發工作、抓出局數。



至於中信、富邦兩隊的差別，伍鐸認為沒有太大不同，兩隊都對他很好，也都有很好的朋友，唯一差別是富邦有較多曾旅外的球員，有較多機會用英文溝通。



從效力中信兄弟到現在與富邦悍將王牌投手羅力變成隊友，伍鐸說，從他來台後，就與羅力建立不錯的友誼，彼此互相敬佩，過去曾想過有沒有機會同隊，沒想到最後成真。



羅力去年拿下投手三冠王，伍鐸稱讚羅力很聰明，能洞悉打者優缺點，祭出投球策略，儘管球速不快，但變化球得心應手，可以攻其不備，投球相當效率，讓他相當欽佩。（編輯：梁君棣）1070404